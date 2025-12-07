RUSI ZASULI UKRAJINU KINDŽALIMA I DRONOVIMA: Žestok napad na grad na Dnjepru, prekidi u snabdevanju strujom i vodom (VIDEO)

Ruske snage izvele su obimni napad na centralni ukrajinski grad Kremenčug tokom noći 6. decembra, saopštili su zvaničnici.

Eksplozije su se čule u gradu počev od oko 1.30 po lokalnom vremenu, saopštili su nadzorni centri, dok je ukrajinska avijacija upozoravala na salvu približavajućih raketa i dronova.

Nekoliko hipersoničnih raketa „Kindžal“ bilo je lansirano ka gradu, kao i desetine ruskih dronova.

UPDATE—-More footage that has come out from tonight’s Russian strikes on Kremenchuk in the Poltava region of Ukraine. pic.twitter.com/D9wBFrEMSw — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) 07. децембар 2025.



Gradonačelnik Kremenčuga, Vitalij Malecki, saopštio je da postoje prekidi u snabdevanju električnom energijom, vodom i grejanjem u pojedinim delovima grada, a ekipe rade na obnovi snabdevanja kritičnih službi.



Nema informacija o žrtvama

Nema neposrednih informacija o eventualnim žrtvama ili punom obimu pričinjene štete. Malecki je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i da se uzdrže od objavljivanja fotografija ili video snimaka posledica.

Ukrajinska avijacija izdala je upozorenja na vazdušnu uzbunu širom zemlje dok je ruski MiG-31K, sposoban da lansira hipersonične rakete, uzleteo.

Napadi i na druga mesta

Kremenčug, smešten na obali Dnjepra u Poltavskoj oblasti, imao je pre rata oko 215.000 stanovnika. Grad se nalazi približno 250 kilometara jugoistočno od glavnog grada Kijeva.

Tokom napada, eksplozije su se čule i u gradu Fastov u Kijevskoj oblasti, samo jedan dan nakon što je Rusija izvela masovni raketni i dron napad na ukrajinske gradove, uključujući Kijevsku oblast, ciljajući energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Glavna železnička stanica u Fastovu pogođena je u napadu 5. decembra, napad koji je predsednik Volodimir Zelenski opisao kao „vojno besmislen“.

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko saopštio je da je osam ljudi povređeno u napadu od 5. decembra, uključujući u Kijevskoj, Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Сьогодні, просто зараз, відбувається унікальна повітряна атака РФ на #Україна.



РФ масово атакує одне місто –– Кременчук, Полтавська область.



Безперервно летять "Герані" –– вже штук 60 прилетіло і летять іще більше.



Атакують "Кинжали" та інша балістика.



В основному ворог… pic.twitter.com/ulSWkOx3LK — Wenden (@WendenGall) 07. децембар 2025.

Ruske snage redovno napadaju ukrajinske gradove poslednjih meseci usred napora Sjedinjenih Država da pregovaraju o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Autor: S.M.