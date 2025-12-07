AKTUELNO

Svet

RUSI ZASULI UKRAJINU KINDŽALIMA I DRONOVIMA: Žestok napad na grad na Dnjepru, prekidi u snabdevanju strujom i vodom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Ruske snage izvele su obimni napad na centralni ukrajinski grad Kremenčug tokom noći 6. decembra, saopštili su zvaničnici.

Eksplozije su se čule u gradu počev od oko 1.30 po lokalnom vremenu, saopštili su nadzorni centri, dok je ukrajinska avijacija upozoravala na salvu približavajućih raketa i dronova.

Nekoliko hipersoničnih raketa „Kindžal“ bilo je lansirano ka gradu, kao i desetine ruskih dronova.


Gradonačelnik Kremenčuga, Vitalij Malecki, saopštio je da postoje prekidi u snabdevanju električnom energijom, vodom i grejanjem u pojedinim delovima grada, a ekipe rade na obnovi snabdevanja kritičnih službi.


Nema informacija o žrtvama

Nema neposrednih informacija o eventualnim žrtvama ili punom obimu pričinjene štete. Malecki je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i da se uzdrže od objavljivanja fotografija ili video snimaka posledica.

Ukrajinska avijacija izdala je upozorenja na vazdušnu uzbunu širom zemlje dok je ruski MiG-31K, sposoban da lansira hipersonične rakete, uzleteo.

Napadi i na druga mesta

Kremenčug, smešten na obali Dnjepra u Poltavskoj oblasti, imao je pre rata oko 215.000 stanovnika. Grad se nalazi približno 250 kilometara jugoistočno od glavnog grada Kijeva.

Tokom napada, eksplozije su se čule i u gradu Fastov u Kijevskoj oblasti, samo jedan dan nakon što je Rusija izvela masovni raketni i dron napad na ukrajinske gradove, uključujući Kijevsku oblast, ciljajući energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Glavna železnička stanica u Fastovu pogođena je u napadu 5. decembra, napad koji je predsednik Volodimir Zelenski opisao kao „vojno besmislen“.

Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko saopštio je da je osam ljudi povređeno u napadu od 5. decembra, uključujući u Kijevskoj, Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ruske snage redovno napadaju ukrajinske gradove poslednjih meseci usred napora Sjedinjenih Država da pregovaraju o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Autor: S.M.

#Napad

#Rat

#Rusija

#Ukrajina

#bombe

POVEZANE VESTI

Svet

VELIKI RUSKI NAPAD NA UKRAJINU! Evakuacija u zoru, poljska digla NATO AVIONE, poslati bombarderi Tu-95 i BALISTIČKE RAKETE KINŽAL

Svet

RUSI UDARILI BALISTIČKIM RAKETAMA I DRONOVIMA! Moskva tvrdi: Pogođeno više ukrajinskih aerodroma

Svet

NOVI NAPAD NA HUTE: Amerikanci ispalili tomahavk na prestonicu Jemena ODJEKNULA SNAŽNA EKSPLOZIJA

Svet

NAJMANJE ŠEST OSOBA POGINULO Rusi izveli žestok napad na Zaporožje, 20 osoba povređeno

Svet

SILAN UDAR NA ODESU! Napadi Šahida u TALASIMA, ukrajinska PVO sat i po odbijala DRONOVE-SAMOUBICE!

Svet

POLJSKA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE, IMA RANJENIH! Izvedeni snažni udari, zavijaju sirene, odjekuju eksplozije, ljudi se kriju u metrou! (FOTO/VIDEO)