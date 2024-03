SILAN UDAR NA ODESU! Napadi Šahida u TALASIMA, ukrajinska PVO sat i po odbijala DRONOVE-SAMOUBICE!

Ruske snage izvele su tokom noći masovni napad dronovima na lučki grad Odesu, pri čemu su oštećeni infrastruktura i stambeni objekti, saopštila je jutros Južna operativna komanda ukrajinske vojske!

Protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvovala sat i po vremena, odbijajući dronove-samoubice Šahide koji su doletali u talasima.

Navodi se da su borbene bespilotne letelice stizale iz pravca Crnog mora.

- Ukrajinska PVO je oborila deset borbenih dronova tokom noći - saopštila je vojska te zemlje.

Navodi se da, prema preliminarnim izveštajima, u ovom napadu nije bilo žrtava.

Dron je pogodio infrastrukturni objekat u Odesi, što je izazvalo požar, ali su vatrogasci uspeli da obuzdaju plamen.

Navodi se da su u napadu oštećene administrativne zgrade u tom gradu i popucala su stakla na više kuća.

#Odesa is attacked by Shaheeds EVERY night and by missiles during the daytime every other day.



People wake up in the morning after a few hours of sleep if any and make effort to live their lives - cursing russian scum, blessing Air Defence for being able to wake up at all. pic.twitter.com/g2eHqtR4wS