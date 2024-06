Rusi ispalili krstareće rakete na Odesu: Eksplozije u ukrajinskom gradu na Crnom moru, pogođena civilna infrastruktura - Ima žrtava

Ruske trupe su jutros napale civilnu infrastrukturu u Odesi, izazvavši žrtve, objavile su ukrajinske vlasti.



Ukrinform prenosi da je to na Telegramu objavio Oleh Kiper, šef državne administracije Odeske oblasti.

Kijev post je na na društvenoj mreži X (bivši Tviter) objavio da su u Odesi odjeknule eksplozije i da su lokalni mediji preneli da se iznad grada vije dim.

⚡️ On the morning of June 24, explosions were heard in #Odesa. Local media reported a column of smoke in the city.



According to preliminary data, two Russian cruise missiles were fired at the city. Information is currently being clarified. pic.twitter.com/sYek7dGzud