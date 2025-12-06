POLJSKA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE, IMA RANJENIH! Izvedeni snažni udari, zavijaju sirene, odjekuju eksplozije, ljudi se kriju u metrou! (FOTO/VIDEO)

Rusija je tokom noći 6. decembra izvela veliki raketni napad i udare dronovima na ukrajinske gradove, ranivši najmanje tri osobe u Kijevskoj oblasti, saopštili su zvaničnici.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage lansirale salvu raketa, kao i desetine dronova ka gradovima u okolini ukrajinske prestonice.

Zbog napada su uzbune za vazdušnu opasnost aktivirane širom zemlje, dok su ruski avioni MiG-34K, sposobni da lansiraju rakete "Kinžal", učestvovali u operaciji.



Napadi zabeleženi širom zemlje

Dronovi su primećeni i u Lavovskoj oblasti na zapadu zemlje, dok je Rusija lansirala više talasa napada. Ratno vazduhoplovstvo je poslednju rundu raketnih udara prijavilo neposredno pre 7 časova po lokalnom vremenu.

Kyiv metro stations tonight. People hide from Russian attack.



📸: Yan Dobronosov pic.twitter.com/Q1JGrv7jB8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 06. децембар 2025.

Eksplozije su zabeležene u Poltavi, Lucku, Odesi, Zaporožju i Belaj Cerkvi tokom napada.



Povređeni civili u Kijevskoj oblasti

Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik saopštio je da je 42-godišnji muškarac ranjen gelerima u gradu Fastiv, oko 60 kilometara jugozapadno od centra Kijeva.

Raniji izveštaji ukazuju da je glavna železnička stanica u gradu pogođena tokom napada. Ukrajinska železnica saopštila je da je Rusija izvela "masovno granatiranje železničke infrastrukture" u Fastivu.

Kalašnik je takođe naveo da su dve žene, stare 46 i 40 godina, povređene u Višhorodskoj oblasti, severno od Kijeva. Jedna od njih je hospitalizovana zbog povreda od gelera.



Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Vladislav Hajvanenko izjavio je da je izbio niz požara tokom napada, uključujući udare na kuće u Pavlogradu i na lokalnu infrastrukturu u Krivom Rogu. U Nikopolju je povređen i 11-godišnji dečak.

I saw it today –

two banks of Kyiv:

one with electricity,

the other without.



A powerful sight. pic.twitter.com/T8tnW7911t — Yaroslava (@strategywoman) 05. децембар 2025.



Požari u Lucku

Gradonačelnik Lucka, Igor Poljiščuk, saopštio je da je više prehrambenih magacina zahvaćeno požarom.



Reakcija Poljske

Poljsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je na društvenim mrežama da je podiglo lovce u vazduh kako bi zaštitilo svoj vazdušni prostor tokom višesatnog napada na zapadnu Ukrajinu.

🇷🇺🇺🇦 Earlier today, Russian Geran drones struck a Ukranian railway station in the town of Fastiv, west of Kyiv.



This is a major railway junction for the AFU because it filters all the equipment coming from Europe into Kyiv. pic.twitter.com/cPR8EDjR8e — Heyman_101 (@SU_57R) 06. децембар 2025.

Detalji o ukupnoj šteti ili konkretnim metama napada i dalje nisu dostupni u svim regionima.



Kontinuirani napadi na Kijev

Ruske snage redovno napadaju Kijev i okolne oblasti poslednjih meseci u trenutku kada SAD pokušavaju da pregovaraju o okončanju rata u Ukrajini.

U prethodnom masovnom napadu na Kijev 13. i 14. novembra, sedmoro ljudi je poginulo, a 29 je ranjeno.

Ukraine is under russian drone and missiles attack right now ‼️



Explosions were reported in Kyiv and Dnipro so far.



Russian planes are in the air to launch cruise missiles. pic.twitter.com/VVQM52gQiW — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 05. децембар 2025.

