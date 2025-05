NAJMASOVNIJI RUSKI NAPAD DRONOVIMA NA UKRAJINU: Ima mrtvih, desetine ranjenih! (FOTO/VIDEO)

Rusija je pokrenula svoj treći veliki vazdušni i bespilotni napad na Ukrajinu u tri noći, ubivši najmanje šest ljudi i ranivši 24 u više oblasti u poslednja 24 sata, saopštile su regionalne vlasti 26. maja.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su moskovske snage lansirale devet krstarećih raketa H-101 iz bombardera Tu-95MS i rekordan broj od 355 jurišnih dronova i mamaca tipa Šahed tokom noći.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je svih devet raketa i 233 drona, a 55 ruskih dronova je neutralisano sistemima za elektronsko ratovanje ili je nestalo sa radara, navodi se u saopštenju.

Ovaj napad je bio najobimniji napad dronova na Ukrajinu tokom rata velikih razmera, nadmašivši prethodni rekord od 298 dronova tokom noći 25. maja.

U Harkovskoj oblasti, dve osobe su poginule u Kupjansku kada su ruske snage pokrenule široku vatru koja je uključivala jedrilice, razne tipove dronova i artiljeriju. Troje civila je povređeno, prema rečima guvernera Harkovske oblasti Olega Sinjegubova.

U ruskim udarima oštećeno je 39 kuća, jedan poslovni objekat, automehaničarska radionica, prodavnica i dva vozila u Kupjanskom okrugu. Pogođena je i druga infrastruktura, uključujući dalekovode u Bogoduhovskom okrugu i jedno civilno preduzeće u Harkovskom okrugu.

U Donjeckoj oblasti, šest civila je povređeno u ruskim napadima širom regiona, prema rečima guvernera Vadima Filaškina.

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a četiri su ranjene kada su ruske snage granatirale i napadale dronovima najmanje 30 naselja, uključujući i grad Herson.

U napadima su oštećene dve stambene zgrade, 11 kuća, gasovod, toranj mobilne telefonije i nekoliko vozila. Guverner je rekao da su ciljani i objekti društvene infrastrukture .

U Zaporoškoj oblasti, dva civila su povređena nakon što su ruske snage izvele 419 napada na 12 naselja, uključujući 26 vazdušnih udara i preko 250 napada dronovima. Vlasti su prijavile štetu na kućama, automobilima i civilnoj infrastrukturi u više gradova.

U Odeskoj oblasti, četrnaestogodišnji tinejdžer je povređen u selu Velikodolinsko nakon napada ruskog drona. U Odeskom okrugu je uništena stambena zgrada površine 100 kvadratnih metara, a još nekoliko zgrada, garaža i vozila je oštećeno ili uništeno, rekao je guverner .

A difficult Sunday morning in Ukraine after a sleepless night. The most massive Russian air attack in many weeks lasted all night.



Russia launched hundreds of drones, cruise missiles, and ballistic missiles into Ukrainian cities and communities during the night, injuring and… pic.twitter.com/FcawH6DJD4