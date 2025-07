UKRAJINA IZVODI DUBOKE UDARE NA TERITORIJI RUSIJE! Vojni aerodromi u plamenu, pala hapšenja u glavnom gradu zbog IZDAJE zemlje! (FOTO+VIDEO)

Nakon što je Rusija tokom noći 4. jula izvela rekordni masovni raketni napad i napad dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, Ukrajina je naredne noći uzvratila napadima dronovima na više ruskih regiona.

Lokalna protivvazdušna odbrana navodno je oborila najmanje dva drona u blizini Sankt Peterburga, drugog po veličini grada u Rusiji.

Guverner Lenjingradske oblasti, koja okružuje Sankt Peterburg, Aleksandar Drozdenko izjavio je na Telegramu da su dva drona presretnuta u različitim okruzima južno od grada, bez povređenih ili materijalne štete, iako je rad aerodroma Pulkovo u Sankt Peterburgu bio privremeno obustavljen.

Osim područja oko Sankt Peterburga, tokom noći 5. jula zabeležena je široko rasprostranjena aktivnost dronova.



Guverner Smolenske oblasti na zapadu Rusije saopštio je da su jedinice PVO oborile tri drona bez žrtava ili štete.

Guverner Voronješke oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom, takođe je potvrdio uništenje "nekoliko" dronova.



Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukupno uništena 42 drona u periodu od tri sata, od kojih je 37 oboreno u tri regiona na granici s Ukrajinom: Belgorod, Brjansk i Kursk.

Dublje unutar teritorije Rusije, nepoznati dronovi napali su Borisoglebsk u Voronješkoj oblasti. Ruski Telegram kanali i NASA-in sistem za praćenje požara izvestili su o požaru u blizini vojnog aerodroma nakon napada.



Stanovnici Borisoglebska prijavili su snažne eksplozije oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu, a neki izveštaji navode da je zabeleženo 8 do 10 snažnih detonacija.

Eksplozije su tokom noći zabeležene i u gradu Čeboksari u Čuvaškoj Republici. Stanovnici su napravili video snimke na kojima se vidi udar i požar, navodno u lokalnom industrijskom postrojenju.

Takođe, eksplozije su se čule i tokom noći u gradu Engelsu u Saratovskoj oblasti, a pojedini Telegram kanali sugerišu da je najverovatnije bio meta vojni aerodrom, piše Kijev independent.

Tinejdžer uhapšen zbog pomaganja u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uhapsila je agenta ruske FSB – sedamnaestogodišnjeg maturanta – koji je koordinisao raketne napade i napade dronovima na Kijev. Vest je prenela agencija Ukrinform, pozivajući se na saopštenje SBU-a.

Prema navodima iz istrage, naredbe okupatora sprovodio je maturant jedne škole u Kijevu, kojeg su Rusi regrutovali preko Telegram kanala koji su nudili "laku zaradu".

Glavni zadatak mladog agenta bila je izviđačka delatnost – od svog ruskog nalogodavca dobijao je koordinate potencijalnih meta i imao je zadatak da dokumentuje njihovo spoljašnje tehničko stanje.

Među glavnim objektima koji su interesovali neprijatelja nalazile su se energetske infrastrukture, štabovi Oružanih snaga Ukrajine i sistemi protivvazdušne odbrane koji štite vazdušni prostor Kijevske oblasti.

Pripadnici SBU-a uhapsili su osumnjičenog u blizini jednog od vojnih komandnih centara Oružanih snaga Ukrajine, o kojem je pripremao "agentski izveštaj".

Na licu mesta mu je oduzet telefon na kojem su pronađene fotografije objekata koje mu je označio ruski agent. Istražitelji SBU-a su ga zvanično osumnjičili prema članu 111, stav 2 Krivičnog zakona Ukrajine (državna izdaja u vreme ratnog stanja).

Osumnjičeni se trenutno nalazi u pritvoru. Preti mu doživotna kazna zatvora uz konfiskaciju imovine.

Ranije je SBU uhapsila i dve ruske agentkinje koje su pripremale napade na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti, piše Ukrinform.

