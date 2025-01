Ukrajina žestoko gađala rusku oblast! Cilj im je Putinov glavni izvor eksploziva (VIDEO)

Ruski mediji su objavili da je Ukrajina izvela veliki napad dronovima na Tambovsku oblast.

Ukrajinska pravda prenosi te informacije sa ruskih Telegram kanala Meš i Šot i lokalnih medija.

- Napad širokih razmera ukrajinskih dronova na Tambovsku oblast. Prema preliminarnim informacijama, svi oni su leteli ka fabrici baruta u blizini sela Kuzmino-Gat - objavio je Meš.

Navodi se da je lokalno stanovništvo uočilo više bespilotnih letelica, čulo dejstva ruske protivvazdušne odbrane i videlo bljeskove na nebu.

Napad na naftni rezervoarIsti medij je izvestio i o sinoćnjem napadu na naftni rezervoar u ruskoj Voronješkoj oblasti koji su potvrdile i lokalne vlasti.

Kijev post u objavi na društvenoj mreži X navodi da su "ukrajinski dronovi pogodili fabriku baruta blizu Tambova - ključnog dobavljača eksploziva za ratnu mašineriju (ruskog predsednika Vladimira) Putina".

U postu su prikazani i snimci tog napada, a navedeno je i da su eksplozije tokom protekle noći zabeležene u četiri ruske oblasti i da naftna rafinerija u Voronješkoj oblasti i dalje gori.

Another morning, another fire in Russia.



Ukrainian drones hit a gunpowder plant near Tambov — key supplier of explosives for Putin’s war machine.



Blasts rocked at least 4 Russian regions overnight. The oil refinery in Voronezh continues to burn. pic.twitter.com/DIS4fJ38zl