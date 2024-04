Haos u Kijevu! Rusija uništila najmoćniju elektranu! Ukrajina na kolenima, stotine hiljada ljudi bez struje širom zemlje (VIDEO)

Rusija je jutros dronovima napala Tripilsku termoelektranu u Kijevskoj oblasti, najmoćniju elektranu u regionu, javalju ruski i ukrajinski mediji.

Prema preliminarnim informacijama, povređenih nije bilo.

Kako piše ruski novinar Jurij Podoljaka, situacija u termoelektrani je veoma ozbiljna. Po našem dolasku tamo je izbio požar, a na lokalnim javnim stranicama pišu o zatvaranju autoputa koji obilazi Tripilsku termoelektranu sa obe strane.

Podsetimo, u avgustu 2023. ukrajinski Centerenergo je na svom sajtu zvanično objavio da je ovaj objekat 100% opremljen sredstvima zaštite od granatiranja.

Rusija napala infrastrukturne objekte u Harkovu, 200.000 bez struje

Rusija je tokom jutra izvršila napad na civilnu infrastrukturu u ukrajinskom gradu Harkovu i Harkovskom regionu, zbog kojeg je više od 200.000 korisnika ostalo bez struje, saopštile su ukrajinske vlasti.

U gradu se dogodila serija eksplozija, nakon što su ruske snage raketnim sistemima S-300 izvršile udar na Harkov, prenosi Ukrinform.

Prema rečima načelnika Harkovske vojne oblasti Oleha Sinehubova, ruske snage su izvršile najmanje 10 udara na vitalnu infrastrukturu grada Harkova i regiona, a zabeleženi su nestanci struje.

- Ruski napad na istočni ukrajinski region Harkov prekinuo je strujnu konekciju sa više od 200.000 potrošača danas - rekao je Aleksij Kuleba, zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsednika na Telegramu.

Ukraine: Over 200,000 households are without electricity in Kharkiv after Russian missile strikes. pic.twitter.com/CU6j10t8dn