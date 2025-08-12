'TRGOVCI VIŠE NEĆE MOĆI DA SE BOGATE PREKO LEĐA NARODA' Jeremić o NOVOM PROGRAMU države za pomoć građanima Srbije: Ove mere koje je najavio Vučić pozitivno će se odraziti na DŽEPOVA GRAĐANA (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko dana biti predstavljen novi program pomoći za građane u okviru ekonomskih mera, među kojima će biti i ograničavanje trgovačkih marži u cilju smanjenja cena.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, ističe da je ovo korak u dobrom pravcu i da država, brojnim najavljenim merama, pokazuje brigu o tome kako živi narod u Srbiji.

- Bitno je to da više trgovci neće moći da se bogate preko leđa naroda. Dobro je to da se konačno ulazi u obračun sa tim visokim cenama i ovo sve što je predsednik najavio, verujem da ćemo da izguramo i da će se ove mere veoma vrzo odraziti na džepove građana i na pad cena. Svi smo svedoci onoga što se dešavalo poslednjih meseci, a trgovci su to opravdavali slobodnom tgovinom i maržama koje su im dozvoljene da se uvećavaju. Crpeli su sve od građana i sada će to sve biti zaustavljeno. To mora da se ograniči, ne možete podizati cene toliko da neke namirnice budu skuplje nego u nekim najbogatijim evropskim zemljama - rekao je Jeremić i dodao:

- Uporedo sa tim, očekujem i da će krediti biti niži, što je najbitnije za one građane koji sada ulaze u neku kupovinu stanova. Verujem da će se naći i podstrek za ljude koji su već uzeli kredite. Sve ono što je predsednik Vučić obećao do sada, to je i realizovao, tako da verujem da će građani biti obradovani uskoro. Nadam se da će se veliki supermarketi usaglasiti sa novim merama, jer ne možete, ako kao strana kompanija ulazite u Srbiju, da se bogatite na račun naših građana i globalna ekonomska kriza i inflacija nisu nikakvo opravdanje - rekao je Jeremić.

Jeremić je oštro reagovao i nemili događaj koji se odigrao u selu Vuča kod Leposavića, kada je Kurtijeva policija, prilikom legitimisanja, zapucala na srpske mladiće.

- To je samo nastavak jedne kontinuirane akcije protiv Srba, ništa novo. Kurti čini sve i nastaviče da radi ka tome da se njegov plan realizuje. On želi da zaokruži tu svoju takozvanu nezavisnost, što Srbija neće dozvoliti i neće se odreći dela svoje teritorije. Ovo je pritisak i zbog predstojećih izbora, jer on nije u stanju da formira ni Parlament. Pritisak je i na Srbe kako ne bi na tim ponovljenim izborima učestvovali. Imali smo situaciju da je oduzeo jedan mandat Srpskoj listi. Nastaviće da umanjuje Srbe kako bi za sebe obezbedio neku političku prednost - rekao je Jeremić i dodao:

- Ono što po nas ne valja, je činjenica da je država donekle zaustavljena svime što se događalo proteklih meseci, blokadama i ostalim stvarima, pa nije mogla na pravi način da odreaguje. Kada se Kurti probudi ujutro i kada njegova policija krene u akciju, negde se Beogradu nije dozvoljavalo da reaguje, kako bi pružili još oštrije odgovore. videli smo šta se desilo i sa hapšenjem pomoćnika Petkovića koji je bio i u pritvoru. Te blokade su uticale na naš odgovor, što je i bio cilj dobro smišljenog plana kako bi se realizovala politika Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji, kao i politika Sarajeva prema Republici Srpskoj - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da je glavni cilj pokušaja obojene revolucije u Srbiji bio taj da se promeni vlast kako bi se na nju instalirali ljudi koji će prihvatiti nezavistnost takozvanog Kosova i koji su spremni da se odreknu Republike Srpske.

- Mnogima ne odgovara Srbija kao jak faktor i zemlja koju priznaju svi u svetu zbog politike koju vodi. Međutim, to ne odgovara, kako nekima u regionu, tako i nekim zapadnim zemljama koje su sve ovi instalirale i koje ovo sprovode. Verujem da Kurtijev plan neće biti realizovan i da će Srbija ostati na svojim vekovnim ognjištima. Kurti će biti zaustavljen u svojim planovima - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs ističe da ni Albanci na Kosovu i Metohiji nisu zadovoljni zbog nemogućnosti da se formira vlast u Prištini.

- Jedna strana televizijska mreža je sprovela anketu po Prištini, gde su pitali građane šta misle o ekonomskoj situaciji i očekivanjima od budućnosti, a jedan čovek je rekao da mu nije bitno da li živi uz Beograd ili van Beograda, da li je Kosovo sa Srbijom ili je nezavisno, već samo hoće da živi bolje. Znači oni već sada osećaju da žive sve lošije i verujem da tako razmišlja ogroman broj građana, jer znaju koliko je Srbija ulagala u svoju autonomnu pokrajinu - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i odluku Centralne izborne komisija koja je oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Ovo što se događa u Republici srpskoj je jedan cirkus. Postoji taj CIK koji je dao svoje mišljenje, ali narod će opet da kaže svoje mišljenje i mislim da će biti odbačena ta odluka. Ukoliko želimo da sačuvamo Republiku Srpsku, Srbi moraju da ostanu na svojim pozicijama i ne sme se dozvoliti niti Šmitu niti ostalim političarima u Sarajevu da kreiraju našu sudbinu, niti da govore ko je po njima taj koji može biti predstavnik srpskog naroda, a ne da narod sam to bira - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na izjavu Miloša Vučevića koji je rekao da je ideja Srpske napredne stranke da se izbori održe krajem 2026. godine, ali da će odluku o tome doneti nadležna institucija.

- Dobro je da sada nisu izbori, kako se ne bi prekinuo neki zamajac koji Srbija trenutno ima u razvoju. Tu prvo mislim na izložbu EXPO koja će biti održana 2027. godine koju neki pokušavaju da zaustave kako bi unazadili Srbiju. Srpska napredna stranka i predsednik su često davali na proveru svoju politiku i po meni je zdravo da izbori budu krajem 2026. ili početkom 2027. Postoje neki projekti koji prvo moraju biti završeni. Građani će sami reći šta misle o svemu šta je urađeno do sada - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs prokomentarisao je i predstojeći susret predsednika Amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina koji će biti održan na Aljasci, a na kome će se pregovarati o miru u Ukrajini.

- Ceo svet iščekuje taj petak i susret lidera dve najveće svetske sile. Veoma je bitno da dođe do tog razgovor, kako bi videli u kom pravcu ide svet. Ne radi se samo o prekidu vatre u Ukrajini, već o sudbini celog sveta. Glavna i noseća tema će biti Ukrajina, ali mislim da je ovo samo nastavak nekog razgovora koji su imali u prvom Trampovom mandatu. Videćemo da li će doći i do ukidanja sankcija prema Rusiji, ali i Tramp gleda tu ekonomsku korist - rekao je Jeremić.

