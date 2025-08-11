DOBRA VEST ZA GRAĐANE! Pojeftinjuju hleb, mleko, meso, ulje... SVE ide dole!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za samo nekoliko dana biti predstavljen novi paket ekonomskih mera, čiji je cilj olakšanje života građanima kroz drastično snižavanje cena osnovnih životnih namirnica.

„Verujem da će rezultat biti ukupno smanjenje cena i to i do 15–20 odsto! Ne govorim samo o jednom proizvodu – već o hiljadama proizvoda u desetine grupa“, rekao je Vučić u gostovanju na televiziji Pink.

Šta tačno pada?

U planu je ograničavanje trgovačkih marži za proizvode poput:– mleka i mlečnih proizvoda– hleba, brašna, ulja– bezalkoholnih pića– mesa, ribe, mahunarki, voća i povrća

Vučić je otkrio i kako su trgovinski lanci varali dogovore sa državom: „Spustimo cene za 50 proizvoda, a oni podignu marže na ostalim stvarima i tako nadoknade! Sada više neće moći.“

Predsednik je poručio da će država ograničiti marže na 20–22%, a da su neke trgovačke marže sada čak i preko 40% – što ocenjuje kao neprihvatljivo.

U fokusu su obični građani, a najavljene su i dodatne olakšice, uključujući pregovore sa bankama o povoljnim kreditima za ljude sa manjim primanjima.

„Mi ovo radimo za narod. Za one koji nisu bogati. Da im ostane više za život – i da mogu nešto i da uštede“, poručio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov