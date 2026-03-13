U britanskim muzejima više od 260.000 ljudskih ostataka: Neprijatno nasleđe kolonijalne prošlosti

U muzejima u Velikoj Britaniji čuva se više od 263.000 različitih delova ljudskih ostataka iz celog sveta, što poslanici i arheolozi opisuju kao neprijatno nasleđe kolonijalne prošlosti zemlje. To je pokazala istraga britanskog lista Gardijan zasnovana na zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Prema navodima lista, mnogi od tih muzejskih predmeta navodno se čuvaju na način koji se smatra nepoštovanjem ili čak svetogrđem.

Istraga je pokazala da britanski muzeji u svojim kolekcijama imaju ljudske ostatke iz različitih delova sveta, uključujući cele skelete, konzervisana tela poput egipatskih mumija, kao i lobanje, kosti, kožu, zube, nokte, skalpove i kosu.

Odgovori na zahteve za pristup informacijama pokazali su da najmanje 37.000 predmeta potiče iz inostranstva, uključujući hiljade iz bivših britanskih kolonija, dok je poreklo još oko 16.000 predmeta nepoznato. Od 28.914 predmeta za koje je utvrđeno da potiču izvan Evrope, 11.856 dolazi iz Afrike, 9.550 iz Azije, 3.252 iz Okeanije, 2.276 iz Severne Amerike i 1.980 iz Južne Amerike.

Najveću kolekciju ljudskih ostataka izvan Evrope poseduje Prirodnjački muzej u Londonu, sa najmanje 11.215 predmeta, dok Univerzitet u Kembridžu ima drugu najveću kolekciju sa najmanje 8.740 predmeta u laboratoriji Dakvort. Podaci su prikupljeni od 241 muzeja, univerziteta i lokalne institucije koje čuvaju ljudske ostatke, ali je samo 100 njih navelo tačan ili procenjen broj pojedinaca zastupljenih u svojim kolekcijama, ukupno oko 79.334.

Ostale institucije navele su da ne mogu da utvrde broj ili poreklo ostataka, navodeći da su u pojedinim slučajevima ostaci pomešani ili nedovoljno dokumentovani, dok su neke institucije saopštile da poseduju kartonske kutije sa ljudskim ostacima čiji broj i poreklo nisu poznati.

Pojedini poslanici i stručnjaci ocenili su da nalazi ukazuju na problematično kolonijalno nasleđe u prikupljanju i čuvanju ljudskih ostataka u britanskim muzejima.

Profesor savremene arheologije na Univerzitetu u Oksfordu Den Hiks rekao je da pojedine kolekcije uključuju ostatke koje su tokom kolonijalnog perioda britanski vojnici i zvaničnici uzimali sa grobalja i bojišta i donosili u Veliku Britaniju.

On je naveo da rezultati istrage ukazuju i na to da mnoge institucije nisu u potpunosti sprovele smernice britanskog Ministarstva za kulturu, medije i sport iz 2005. godine o postupanju sa ljudskim ostacima, koje predviđaju da se oni čuvaju odvojeno i uz odgovarajuće poštovanje, kao i da muzeji vode i objavljuju inventar takvih kolekcija.

Udruženje muzeja saopštilo je da je značajan broj ljudskih ostataka iz inostranstva u britanskim kolekcijama nabavljen tokom kolonijalnog perioda i navelo da podržava ažuriranje smernica i zakonskog okvira o njihovom etičkom tretmanu.

Prirodnjački muzej u Londonu saopštio je da je posvećen visokim standardima brige o ljudskim ostacima i da nije odbio nijedan zahtev za njihov povratak kada je uspostavljena veza sa zajednicama porekla.

