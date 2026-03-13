Divlja svinja zalutala u tržni centar, izazvala pometnju: Uspavljivanje nije bilo moguće

Nemačka policija intervenisala je danas u berlinskom naselju Kepenik, nakon što je divlja svinja zalutala u tržni centar Aljende-Centar i ušla u prodavnicu diskontnog lanca TEDi.

Prema navodima nadležnih, životinja je primećena kako prolazi kroz prostor između kasa u jednoj od prodavnica u tržnom centru.

Veterinari stigli s puškama

Na teren su izašli i stručnjaci iz Zoološkog vrta u Berlinu, uključujući čuvare i veterinare opremljene puškama za uspavljivanje i zaštitnim štitovima.

Policija je privremeno zatvorila tržni centar dok je trajala neobična intervencija.

Plan je u početku bio da se divlja svinja uspava i kasnije vrati u prirodno stanište.

Gde je "uljez" pobegao?

Međutim, prema rečima portparola zoološkog vrta, to nije bilo moguće zbog ograničenog prostora unutar objekta.

"Zbog prostornih ograničenja, smirivanje životinje nije bilo moguće", objasnio je portparol.

Umesto toga, životinja je uz pomoć opreme iz zoološkog vrta isterana iz zgrade.

Za sada nije potvrđeno da li se vratila u obližnje šumsko područje kod Migelze.

Autor: S.M.