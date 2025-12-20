AKTUELNO

Region

Evakuisan tržni centar zbog dojave o bombi: Panika u Podgorici, policija na terenu

Izvor: Telegraf.rs/rtcg, Foto: RINA ||

Policija je evakuisala jedan tržni centar u Podgorici zbog dojave o bombi, a provera je u toku, saopšteno je iz Uprave policije.

– Uprava policije je obaveštena da je na više adresa medijskih kuća u Crnoj Gori stigao mejl preteće sadržine, u kojem se navodi da je u jednom tržnom centru koji se nalazi preko puta City kvarta u Podgorici postavljena bomba – navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, policijski službenici preduzimaju hitne aktivnosti i protivdiverzione mere u vezi sa ovim slučajem, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: Pink.rs

#Bomba

#Panika

#Policija

#Tržni centar

#dojava

