Evakuisan tržni centar zbog dojave o bombi: Panika u Podgorici, policija na terenu

Policija je evakuisala jedan tržni centar u Podgorici zbog dojave o bombi, a provera je u toku, saopšteno je iz Uprave policije.

– Uprava policije je obaveštena da je na više adresa medijskih kuća u Crnoj Gori stigao mejl preteće sadržine, u kojem se navodi da je u jednom tržnom centru koji se nalazi preko puta City kvarta u Podgorici postavljena bomba – navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, policijski službenici preduzimaju hitne aktivnosti i protivdiverzione mere u vezi sa ovim slučajem, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: Pink.rs