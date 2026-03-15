Zašto Ričard Gir nikad nije bio nominovan za Oskara? Zbog jedne rečenice lupili mu zabranu od 20 godina

Ričard Gir je zbog hrabrog govora o Tibetu bio proteran sa dodele Oskara na pune dve decenije, što je obeležilo njegovu karijeru i odnos sa holivudskim studijima.

Iako važi za jednog od najvoljenijih glumaca svoje epohe, čije su uloge u klasicima poput "Zgodne žene" ili "Oficira i džentlmena" definisale čitave generacije,Ričard Gir u svojoj kolekciji priznanja nema ono najvažnije – Oskara. Razlog za njegovo odsustvo sa liste nominovanih nije manjak glumačkog umeća, već hrabar i beskompromisan istup koji ga je koštao dvodecenijskog izgnanstva iz krugova filmske elite.

Skandal koji je potresao Akademiju

Sve je počelo 1993. godine, tokom 65. dodele nagrada Američke filmske akademije. Gir je te večeri izašao na scenu kako bi uručio nagradu za najbolju scenografiju, ali je umesto planiranog govora odlučio da iskoristi pažnju milijardi ljudi. Ignorišući protokol, glumac je javno osudio kršenje ljudskih prava na Tibetu i direktno prozvao tadašnjeg kineskog lidera Deng Sjaopinga, zahtevajući povlačenje trupa i nezavisnost za tibetanski narod.

Dok je publika u dvorani aplaudirala, čelnici Akademije su bili van sebe. Producent ceremonije Gil Kejts nazvao je Girove reči "arogantnim" i "neukusnim", istakavši da je nepošteno koristiti tuđu platformu za lični politički aktivizam. Zbog ovog čina, Giru je izrečena rigorozna zabrana prisustvovanja dodeli koja je trajala punih dvadeset godina – kazna koja je po strožini nadmašila čak i onu koju je skoro dobio Vil Smit zbog fizičkog nasrtaja na Krisa Roka.

Nevidljiva crna lista i kineski uticaj

Kako je moć kineskog tržišta rasla, Holivud je počeo suptilno da okreće leđa zvezdi. Njegovo prijateljstvo sa Dalaj Lamom donelo mu je doživotnu zabranu ulaska u Kinu, ali i mesto na nezvaničnoj crnoj listi velikih studija. Gir je kasnije otkrio da su mu mnogi projekti bili uskraćeni jer su finansijeri strahovali od reakcije Pekinga.

Jedno od najtežih iskustava bilo je sa poznatim kineskim rediteljem koji mu je kroz suze saopštio da moraju prekinuti saradnju. Naime, da su radili zajedno, tom reditelju i njegovoj porodici bilo bi zabranjeno da ikada više napuste zemlju ili dobiju posao.

Autor: S.M.