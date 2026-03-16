Za jednostavnost uvek ima mesta! Pogledajte ko su NAJBOLJE OBUČENE DAME NA 98. DODELI OSKARA (FOTO)

Sezona dodele nagrada završena je uz 98. po redu Oskara, pa nije iznenađujuće da su mnoge holivudske zvezde sačuvale svoje najbolje toalete za sam kraj.

Iako je tradicionalni glamur svakako dominirao tokom večeri, bilo je i onizh izbora koji su delovali malo svežije, modernije.

Dominirale su haljine sa dramatičnim šlepovima, naglašenim strukom i luksuznim materijalima poput satena, svile i baršuna, dok su providne tkanine, perje i metalik detalji doneli savremeni pečat tradicionalnom holivudskom glamuru.

Posebnu pažnju privukle su smela modna izdanja koja su pomerila granice večernje elegancije.

En Hatavej se pojavila u crnoj plišanoj haljini cvetnog dezena koja nalgašava linije tela, a prati je dugački šlep. Svemu je dodala i crne rukavice za dramatičniji izgled, a kreaciju potpisuje Valentino.

Džesi Bakli koje je kući odnela nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Hamnet" bila je jedna od najzapaženijih dama večeri. Ona se opredelila za kombinaciju roze i koralne u romantičnom izdanju Šanelove kreacije, čija spuštena ramena podsećaju na izgled Grejs Keli.



Nominovana za najbolju sporednu glumicu, El Fening, izabrala je belu haljinu bez bretela od Živanšija, koju je izradila Sara Barton.

Među prisustnima je bila i Zendaja, koja je je još jednom dokazala da za jednostavnost uvek ima mesta. Ona je na 98. dodelu Oskara došla u braon haljini u grčkom stilu čiji je materijal lepršao sa svakim njenim pokretom.

Autor: S.M.