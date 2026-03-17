Znate li kako izgleda Ana Vintur bez sunčanih naočara? Na 98. dodeli Oskara pojavila se bez njih (FOTO)

Izvor: Kurir.rs/Index, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Glavna urednica Voga Ana Vintur iznenadila je publiku na dodeli Oskara skidanjem naočara i duhovitim referencama na kultni film Đavo nosi Pradu.

Ana Vintur retko se pojavljuje u javnosti bez svojih prepoznatljivih tamnih naočara, pa je njen dolazak na pozornicu Oskara 2026. odmah privukao pažnju. Dugogodišnja glavna urednica Voga (Vogue) nakratko ih je skinula dok je zajedno sa glumicom En Hetavej predstavljala nagrade za najbolju kostimografiju, kao i za šminku i frizuru.

Njene sunčane naočare već su decenijama deo imidža jedne od najmoćnijih žena modne industrije. Vinturova ih nosi gotovo stalno, čak i u zatvorenim prostorima i na modnim revijama, zbog čega su postale jednako prepoznatljive kao i njen bob.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Objasnila zašto ih ne skida

U intervjuu za CNN rekla je da su joj naočare neverovatno korisne jer tako ljudi ne mogu videti o čemu razmišlja. Dodala je i da joj pomažu kada je umorna ili pospana, ali priznaje da su s vremenom jednostavno postale deo njenog identiteta.

"Možda su postale svojevrsna štaka, deo onoga ko sam", rekla je jednom prilikom, a u razgovoru za BBC 2024. dodatno je objasnila njihov značaj: "Pomažu mi da vidim i da ne vidim. Pomažu mi da budem viđena i da ne budem viđena. Rekla bih da su rekvizit."

Našalila se na račun filma "Đavo nosi Pradu"

Pojavljivanje Vinturove na Oskarima izazvalo je pažnju i zbog kratke humoristične razmene sa En Hetavej, zvezdom filma "Đavo nosi Pradu" (The Devil Wears Prada). Upravo se Vinturova često smatra inspiracijom za lik stroge urednice Mirande Pristli, koju je u filmu glumila Meril Strip.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Na pozornici je Hetavejeva glumila nervozu u prisustvu modne ikone, te se našalila na račun svoje haljine.

"Ana, samo me zanima – šta mislite o mojoj haljini večeras?", upitala ju je.

Vinturova je na to stavila svoje poznate naočare, ignorisala pitanje i samo rekla: "A nominovani su…"

Nakon što je film "Frankenštajn" proglašen pobednikom, Vinturova je još jednom ubacila referencu na kultni film i Hetavejevoj se obratila rečima: "Hvala ti, Emili", imenom kojim Miranda Pristli u filmu zove svoje asistentkinje.

Iako se godinama nagađa koliko je lik Mirande Pristli zapravo inspirisan njome, Vinturova je ranije poručila da je na publici i njenim kolegama da odluče postoje li sličnosti.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Autor: Nikola Žugić

