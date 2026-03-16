Forest rešio da oženi Rouz u 100. godini života: Oni su postali najstariji mladenci na svetu, oborii su sve rekorde

Izvor: Ona.rs/YourTango, Foto: Pixabay.com ||

Priča o Rouz Polard i Forestu Lansveju dokaz je da ljubav ne poznaje godine i da nikada nije kasno za sreću. Njihov životni put spojio je dva srca koja su čekala decenijama da se zvanično ujedine.

Rouz i Forest venčali su se 2011. godine, a ceremonija je bila sve samo ne obična – Rouz je imala 90 godina, dok je Forest na dan venčanja proslavljao svoj stoti rođendan. Sveštenik Sem Luis, koji ih je venčao, tada je rekao: "Život nije gotov sve dok ne umrete".

Njihovo venčanje ušlo je u Ginisovu knjigu rekorda, jer su postali najstariji mladenci na svetu, srušivši prethodni rekord za 82 dana. Ceremonija je bila intimna, u krugu porodice, prijatelja i članova zajednice, a prvu bračnu noć proveli su kao "gospodin i gospođa Lansvej". Forest je tom prilikom rekao da se ne oseća kao da ima 100 godina, već 65, i svoju dugovečnost pripisivao aktivnom životu i radu na otvorenom.

Ljubav koja je čekala decenijama

Rouz i Forest upoznali su se mnogo ranije, u decembru 1983. godine, na plesu u centru za starije osobe u Long Biču, Kalifornija. Tokom godina razvili su blisku vezu, a Forest je jednom prilikom zaprosio Rouz. Ona mu je u šali odgovorila: "Udaću se za tebe na tvoj stoti rođendan." Iako je tada zvučalo kao šala, Rouz je svoje obećanje ispunila gotovo tri decenije kasnije.

Foto: Pixabay.com

Na Forestov 100. rođendan pristala je da se uda za njega i tako mu poklonila ono što je najviše želeo.

Saveti za srećnu vezu

Par je često delio mudrost stečenu dugim zajedničkim životom. Rouz je savetovala: "Dajte sebi vremena da se dobro upoznate. Proverite sviđa li vam se sve što ta osoba zastupa. Imate li iste vrednosti."

Zajedno su uživali u brojnim aktivnostima – plesali su, šetali kalifornijskom obalom i vozili kajak na Aljasci, pokazujući da zajednički interesi i aktivan život doprinose sreći i dugovečnosti.

Forest je preminuo 2014. godine u 103. godini, ali njihova neobična i inspirativna ljubavna priča ostaje zapamćena kao dokaz da ljubav zaista nema granica.

Autor: Marija Radić

