Forest rešio da oženi Rouz u 100. godini života: Oni su postali najstariji mladenci na svetu, oborii su sve rekorde

Priča o Rouz Polard i Forestu Lansveju dokaz je da ljubav ne poznaje godine i da nikada nije kasno za sreću. Njihov životni put spojio je dva srca koja su čekala decenijama da se zvanično ujedine.

Rouz i Forest venčali su se 2011. godine, a ceremonija je bila sve samo ne obična – Rouz je imala 90 godina, dok je Forest na dan venčanja proslavljao svoj stoti rođendan. Sveštenik Sem Luis, koji ih je venčao, tada je rekao: "Život nije gotov sve dok ne umrete".

Njihovo venčanje ušlo je u Ginisovu knjigu rekorda, jer su postali najstariji mladenci na svetu, srušivši prethodni rekord za 82 dana. Ceremonija je bila intimna, u krugu porodice, prijatelja i članova zajednice, a prvu bračnu noć proveli su kao "gospodin i gospođa Lansvej". Forest je tom prilikom rekao da se ne oseća kao da ima 100 godina, već 65, i svoju dugovečnost pripisivao aktivnom životu i radu na otvorenom.

Ljubav koja je čekala decenijama

Rouz i Forest upoznali su se mnogo ranije, u decembru 1983. godine, na plesu u centru za starije osobe u Long Biču, Kalifornija. Tokom godina razvili su blisku vezu, a Forest je jednom prilikom zaprosio Rouz. Ona mu je u šali odgovorila: "Udaću se za tebe na tvoj stoti rođendan." Iako je tada zvučalo kao šala, Rouz je svoje obećanje ispunila gotovo tri decenije kasnije.

Na Forestov 100. rođendan pristala je da se uda za njega i tako mu poklonila ono što je najviše želeo.

Saveti za srećnu vezu

Par je često delio mudrost stečenu dugim zajedničkim životom. Rouz je savetovala: "Dajte sebi vremena da se dobro upoznate. Proverite sviđa li vam se sve što ta osoba zastupa. Imate li iste vrednosti."

Zajedno su uživali u brojnim aktivnostima – plesali su, šetali kalifornijskom obalom i vozili kajak na Aljasci, pokazujući da zajednički interesi i aktivan život doprinose sreći i dugovečnosti.

Forest je preminuo 2014. godine u 103. godini, ali njihova neobična i inspirativna ljubavna priča ostaje zapamćena kao dokaz da ljubav zaista nema granica.

Autor: Marija Radić