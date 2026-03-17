PALA S PETOG SPRATA I PREŽIVELA! Objavljen šok snimak: Niko nije mogao da veruje šta gleda (VIDEO)

Neimenovana žena iz ruskog grada Orska pala je sa petog sprata dok je, kako se navodi, pokušavala da očisti klima-uređaj kroz prozor svog stana.

Dramatičan trenutak zabeležila je kamera sa susedne zgrade, koja je snimila ne samo sam pad, već i ono što je usledilo.

Prema dostupnim informacijama, žena je nakon pada ostala da leži na tlu oko deset minuta. Međutim, ono što je usledilo iznenadilo je sve - uspela je da se pribere, ustane i samostalno se vrati u svoj stan.

Doktorima rekla da se oseća dobro

Svedoci ovog događaja odmah su pozvali hitnu pomoć, zabrinuti zbog težine situacije. Ipak, prema navodima ruskih medija, žena je po dolasku lekara otvorila vrata i rekla da se oseća dobro.

Za sada nije poznato da li je ipak pristala da ode u bolnicu, niti kakve je eventualne povrede zadobila prilikom pada sa velike visine.

Autor: Marija Radić