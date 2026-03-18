NAJNOVIJE OTKRIĆE: Pronađen drevni skelet kod škole u Francuskoj, evo zbog čega je važan

Na istoku Francuske, u Dižonu, učenici osnovne škole "Džozefina Bejker" otkrili su skelet u sedećem položaju, koji je virio iz kružne jame pored školskog dvorišta.

Ovo je najnovije otkriće u seriji skeleta pronađenih u Dižonu koji pripadaju telima sahranjenim u sedećem položaju, okrenutim ka zapadu, prenosi danas TV5monde.

Naučnici pokušavaju da utvrde zašto su drevni Gali sahranjivali neke svoje mrtve na ovaj način i da li su osobe možda sahranjene žive.

Izuzetno dobro očuvan skelet pronađen je pored škole i, slično prethodnim otkrićima, sedi na dnu jame široke jedan metar, sa rukama u krilu i pogledom ka zapadu.

Prošle godine otkriveno je još 13 sličnih skeleta na oko 20 metara od ovog mesta, za koje se veruje da datiraju iz perioda od oko 300. do 200. godine pre nove ere.

Prethodna arheološka istraživanja pokazala su da je Dižon bio značajno naselje Gala, keltskog naroda poznatog iz francuskog stripa o Asteriksu i Obeliksu.

Nedaleko od centra Dižona otkriveno je oko 20 grobnica sa Galima u sedećem položaju, što je više od četvrtine svih 75 poznatih grobnica Gala sahranjenih na taj način u svetu, u Francuskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji.

Istraživač Reži Labon iz francuskog arheološkog instituta Inrap izjavio je da su "ovaj i prethodni nalazi posebno impresivni" i da ukazuju na značajno naselje Gala u Dižonu.

Međutim, mnoga pitanja ostaju bez odgovora: da li je ovakav način sahranjivanja bio kazna ili privilegija, zašto su neka od tela pokazivala znake nasilja, a među ličnim predmetima nije pronađeno ništa osim jedne narukvice koja datira iz galskog perioda.

Autor: Marija Radić