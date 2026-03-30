U vizantijskoj grobnici pronađen skelet u lancima: Šokantno otkriće kraj Jerusalima

U tami jedne vizantijske grobnice, među ostacima tela starim više od 1.600 godina, arheolozi su naišli na prizor koji je odmah privukao pažnju – skelet obavijen lancima.

Nije to bio tek simboličan gest, već jasan trag ekstremnog asketizma, prakse koja je u ranim vekovima hrišćanstva podrazumevala dobrovoljno odricanje, samonametnutu patnju i fizičko iscrpljivanje kao put ka duhovnom uzdizanju. Ipak, ono što je usledilo nakon detaljne analize ovih ostataka promenilo je dugogodišnje razumevanje ove tradicije.

Skelet je bio okružen gvozdenim prstenovima i metalnim elementima raspoređenim oko vrata, ruku i nogu, stvarajući gotovo oklopni okvir koji je ograničavao pokrete tela. Takav raspored ukazuje na dugotrajno i svesno praktikovanje telesnog samokažnjavanja, verovatno tokom života, a ne kao deo pogrebnog rituala. Ovakvi nalazi do sada su se gotovo isključivo povezivali sa muškim asketama, što je dodatno pojačalo značaj ovog otkrića, piše Popular mechanics.

Lokalitet, manastirski kompleks u blizini Jerusalima datovan između 4. i 7. veka, već je bio poznat po prisustvu asketskih zajednica. Međutim, ovaj konkretan slučaj izdvojio se po stepenu ekstremnosti. Problem je nastao kada je trebalo utvrditi pol osobe, jer su kosti bile fragmentarne i oštećene, pa standardne osteološke metode nisu mogle da daju pouzdan odgovor.

Upravo tu je primenjena savremena bioarheološka tehnika zasnovana na analizi proteina u zubnoj gleđi, što je opisano u studiji. Fokus je bio na amelogeninu, proteinu čije se varijante razlikuju kod muškaraca i žena. Dok muškarci poseduju i X i Y varijantu, kod žena je prisutna samo X varijanta. Analiza nije pokazala prisustvo Y-vezanog oblika, što je omogućilo istraživačima da sa velikom sigurnošću zaključe da skelet pripada ženi.

Ovaj nalaz predstavlja prvi jasan arheološki dokaz da su i žene učestvovale u najradikalnijim oblicima asketizma u ranom hrišćanstvu. Do sada su takve prakse bile poznate uglavnom kroz pisane izvore, u kojima se žene retko i nejasno pominju u tom kontekstu. Dominantna slika askete kao muškarca sada se pokazuje kao nepotpuna, oblikovana ne samo istorijskim činjenicama već i ograničenjima izvora i tumačenja.

Asketski pokret tog vremena bio je raznovrstan i često ekstreman. Neki su živeli u potpunoj izolaciji, drugi su se izlagali gladi i telesnom naporu, dok su pojedini, poput poznatih stolpnika, provodili godine na stubovima, odvojeni od sveta. U tom kontekstu, nošenje lanaca predstavlja jedan od najintenzivnijih oblika samodiscipline i religijskog izraza, kojim se telo svesno potčinjava duhovnom cilju.

Novo otkriće pokazuje da su žene, uprkos društvenim ograničenjima, bile aktivne učesnice i u najzahtevnijim oblicima ovih praksi. Time se ne menja samo spisak onih koji su učestvovali, već i način na koji razumemo rane hrišćanske zajednice – kao prostore u kojima je religijsko iskustvo, makar u određenim okolnostima, prevazilazilo rodne granice.

Istovremeno, istraživanje ukazuje na značaj savremenih metoda u arheologiji. Kada klasične analize nisu dovoljne, tehnike poput proteinske analize zuba omogućavaju nova tumačenja i otvaraju pitanja koja ranije nisu bila dostupna nauci.

Ovaj slučaj pokazuje koliko jedan nalaz može promeniti ustaljene predstave. U tišini jedne grobnice, među kostima i tragovima prošlosti, otkriven je dokaz koji menja pogled na veru, telo i ulogu žena u istoriji. Ne kao izuzetak, već kao podsetnik da prošlost često krije složenije i raznovrsnije priče nego što smo spremni da pretpostavimo.

Autor: Marija Radić