Brat Sanje Vučić je ozbiljan frajer: Na njemu sve puca od mišica, a nećete verovati šta je po struci!

Odmah je privukao pažnju medija!

Sanja Vučić bliska je sa bratom Milošem, koji je oduvek privlačio pažnju medija.

Iako je dobro poznat javnosti, jer je i sama pevačica puno puta govorila o njemu, sve oči bile su uprte u njega. Zgodni Miloš je nekoliko godina stariji od pevačice, a malo ko zna da je po struci stomatolog.

Međutim, to nije jedina njegova ljubav, već voli i sport. Vučić je veliki fan teretane, pa se na njegovom Instagram profilu mogu videti brojne fotografije na kojima je go do pojasa, pozirajući pored ogledala, na plaži, pa i u teretani.

- Često mi prilaze ljudi na ulici, prepoznaju me i to mi se dopada, moram priznati. Neki od njih me znaju kao Sanjinog brata, pa me pitaju kada će nova pesma, da li mogu da je pozdravim, to me malo opterećuje, ali bude pohvala i na moj račun.

On podržava zdrav način života, pa osim vežbanja upražnjava i pravilnu ishranu.

- Zdrav način života me održava da dobro funkcionišem u svim sferama. Takav život vodi do psihičkog zdravlja i on nam donosi benefit na svim poljima, profesionalnom i emotivnom, jer smo mnogo bolje raspoloženi i imamo više volje - rekao je Miloš jednom prilikom, pa dodao:

- Trening na dnevnom nivou je jako bitan, jer tako izbacujem višak negativne energije i zato svima preporučujem zdrav život i zdrave navike - rekao je on, priznajući da je u detinjstvu bio gojazan.

Autor: Andrea Nikolić