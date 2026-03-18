Bili simbol luksuza, danas skupljaju prašinu: Na ove stvari Jugosloveni su trošili bogatstvo

Postojalo je vreme kada se luksuz nije merio brendovima, već stvarima koje su trajale decenijama. U Jugoslaviji se nije kupovalo često, ali kada se kupovalo - biralo se pažljivo, sa idejom da to ostane u porodici zauvek.
Danas, u eri minimalizma i brzih trendova, mnoge od tih stvari više nemaju istu vrednost. Ono što je nekada bilo simbol prestiža i ponosa, danas često završava zaboravljeno - ili zamenjeno nečim praktičnijim.
Fiksni telefon - luksuz za koji se čekalo godinama
Danas je nezamislivo da čekate red da biste nekoga pozvali.
Ali nekada su se ljudi prijavljivali za uvođenje fiksnog telefona i čekali godinama. Instalacija je bila skupa, veza često loša, ali posedovati telefon u kući značilo je prestiž i status.
Vitrine - ponos svake dnevne sobe
Teško je zamisliti stan u Jugoslaviji bez velike vitrine.
Stakleni ormari u kojima su se čuvale najlepše stvari bili su nezaobilazan deo enterijera. Kupovali su se da traju - i zaista traju, jer mnogi i danas imaju isti komad nameštaja star decenijama.
Kristal - znak bogatstva i posebnih prilika
Kristalno posuđe bilo je rezervisano za posebne trenutke.
Vaze, činije i čaše izlagale su se na vidnom mestu i koristile samo kada dolaze važni gosti. Kristal nije bio samo predmet - bio je dokaz da domaćinstvo ima stil i status.
Danas ga mnogi koriste svakodnevno ili ga jednostavno odlažu bez posebne emocije.
Pribor za jelo - luksuz koji se čuvao za goste
Kompleti tanjira, šolja i činija bili su pravo malo bogatstvo.
Jugoslovenske domaćice su ih pažljivo čuvale i iznosile samo u posebnim prilikama. Imati kompletan servis značilo je da ste "ozbiljna kuća".
Danas se sve više ljudi okreće jednostavnijim, modernim rešenjima.
Tepisi - simbol topline i blagostanja
Tepisi su bili mnogo više od dekoracije.
Postavljali su se svuda - na pod, ali i na zidove. Smatrali su se znakom udobnosti i sigurnosti, a često su se kupovali uz velike finansijske napore.
Danas ih mnogi izbacuju iz domova, birajući jednostavnije i lakše održive površine.
Bunda - statusni simbol svake dame
U Jugoslaviji, žena sa bundom bila je simbol elegancije.
Ovi komadi su se kupovali na rate i nosili u posebnim prilikama. Uz njih su često išli i krzneni detalji poput kapa ili ukrasa.
Danas su bunde mnogo ređe - i više nisu deo svakodnevne mode.
Možda su se vremena promenila, ali jedno je sigurno - ove stvari pričaju priču o generacijama koje su cenile trajnost, trud i vrednost svakog dinara.
Autor: Marija Radić