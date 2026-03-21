Šta ako se omrsite tokom posta? Sveštenik razjasnio da li treba da prekinete i kako crkva pravi razliku

Otac Ljuba Ranković objašnjava razliku između slučajne i svesne greške i šta vernici treba da urade.

Mnogi vernici koji poste barem jednom se nađu u istoj dilemi – šta ako se omrse, slučajno ili svesno? Da li to znači da je post "propao" i da bi ga trebalo prekinuti? Otac Ljuba Ranković objasnio je šta bi vernici trebalo da urade u ovoj situaciji.

Da li je post "propao" ako se omrsite?

Veliki post je u toku i mnogima se, uprkos trudu, desi da pojedu komadić mrsne hrane - iz neznanja ili u trenutku slabosti. To, međutim, ne znači automatski da treba prekinuti post.

U praksi, Srpska pravoslavna crkva jasno pravi razliku između nenamernog i svesnog kršenja posta.

Ako ste se omrsili slučajno

Ako ste prekršili post iz neznanja, na primer, niste znali sastav hrane, post se nastavlja već od sledećeg obroka. Bez panike, bez odustajanja i bez osećaja da je sve izgubljeno.

Sveštenici naglašavaju da je važnije stanje duha nego sama forma posta. Post nije dijeta, već rad na sebi - smirenost, strpljenje i približavanje veri.

Šta ako ste to uradili svesno?

Ako ste se svesno omrsili, savet je pokajanje, razgovor sa duhovnikom i, po potrebi, ispovest. Poruka nije kazna, već povratak i nastavak puta uz veću pažnju.

Naši stari su govorili "Jedem drvo" kako bi umanjili značaj hrane i ne prepustili se uživanju u mrsnom tokom posta.

Najvažnija poruka

"Ako pogrešite u postu, nemojte očajavati - ustanite i nastavite. Nije poenta da ne padnete, nego da naučite da ustanete", poručuje otac Ljuba Ranković.

Cilj posta nije da čovek sebe slomi, već da se izgradi. Bog gleda na nameru i trud, a ne na jednu grešku.

Autor: A.A.