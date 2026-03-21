Tiho ubijate motor svaki dan, a da to i ne znate: Vožnja u pogrešnoj brzini uništava vaš auto

Vožnja automobila sa manuelnim menjačem mnogima pričinjava posebno zadovoljstvo, ali traži i dobru procenu u svakom trenutku. Dok iskusni vozači znaju kako pravilnom promenom brzina mogu da sačuvaju motor i smanje potrošnju goriva, manje iskusni često prave jednu ozbiljnu grešku – voze u previsokom stepenu prenosa i tako „guše“ motor.

Iako na prvi pogled deluje bezazleno, ova navika može dodatno da optereti motor i vremenom dovede do skupih kvarova.

Šta znači kada vozači „guše“ motor

Do preopterećenja motora dolazi kada vozač pokuša naglo da ubrza dok je automobil u previsokoj brzini, a motor radi na preniskim obrtajima.

Jedan od tipičnih primera je vožnja 50 kilometara na sat u petoj brzini, pa zatim naglo pritiskanje papučice gasa, umesto da se prethodno prebaci u niži stepen prenosa.

Mnogi početnici misle da viša brzina automatski znači i veću snagu, ali je u praksi upravo obrnuto. Niži stepeni prenosa služe da obezbede obrtni moment potreban za pokretanje vozila i efikasno ubrzavanje, dok su viši prenosi namenjeni održavanju već postignute brzine uz manju potrošnju goriva.

Kada se automobil forsira u visokoj brzini pri malom broju obrtaja, motor trpi veliko opterećenje koje mu dugoročno šteti.

Kakve posledice ova loša navika može da ostavi

Stalno preopterećivanje motora ne prolazi bez posledica, a šteta se najčešće prvo javlja na njegovim najvažnijim delovima.

Oštećenje klipova i cilindara

Zbog pojačanog naprezanja mogu da se stvaraju naslage ugljenika na zidovima cilindara. Vremenom se zagrejani klipovi i klipni prstenovi mogu lepiti za te naslage, što ubrzava habanje i povećava rizik od ozbiljnih oštećenja.

Gubitak kompresije

Kada se klipni prstenovi istroše, cilindar više ne može pravilno da se zaptiva. Tada vreli gasovi iz komore za sagorevanje prolaze pored klipa i odlaze u karter, odnosno kućište radilice. To dodatno povećava temperaturu i pritisak unutar motora i može da poremeti normalno podmazivanje njegovih pokretnih delova.

Zagađenje motornog ulja

Gasovi koji dospeju u karter mogu da se pomešaju sa vlagom i da stvore kiseline koje nagrizaju metalne delove. Istovremeno, vlaga prlja motorno ulje, stvara talog i podstiče pojavu korozije unutar motora.

Sve to može da dovede do ozbiljnih kvarova i popravki koje nisu nimalo jeftine, a u velikoj meri mogu da se spreče pravilnim načinom vožnje.

Kako pravilno voziti i sačuvati motor

Dobra vest je da se ovaj problem relativno lako izbegava. Dovoljno je da vozač nauči kako njegov automobil reaguje i da prepozna kada je pravo vreme za promenu stepena prenosa.

Za ubrzanje koristite niže stepene prenosa

Kada vam je potrebno jače ubrzanje, uvek je bolje da prebacite u nižu brzinu. Tako će motor raditi u odgovarajućem rasponu obrtaja i moći će da razvije potrebnu snagu bez nepotrebnog mučenja.

Više brzine služe za ravnomernu vožnju

Kada dostignete željenu brzinu, posebno na otvorenom putu, tada je pravi trenutak da prebacite u viši stepen prenosa i nastavite ravnomerno da vozite. Na taj način smanjujete potrošnju goriva i čuvate motor od nepotrebnog opterećenja.

Usporavajte postepeno i na vreme menjajte brzine

Kada se približavate semaforu, raskrsnici ili mestu gde treba da usporite, najpre lagano kočite, a zatim pravovremeno vraćajte menjač u niže stepene prenosa. Tako će automobil u svakom trenutku biti spreman za nastavak vožnje, bez naglih opterećenja za motor.

Autor: Iva Besarabić