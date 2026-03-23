Imala je samo 5 godina kada je RODILA SINA: Njen slučaj je šokirao lekare, a najveću tajnu ODNEĆE U GROB

Više od 87 godina, priča o Lini Medini ostaje jedna od najvećih misterija sveta. Njen slučaj zbunio je lekare i šokirao svet, pojavljujući se na naslovnim stranama, u isto vreme kada su izveštaji o Drugom svetskom ratu bili u punom jeku.

Dok su bombe padale po Evropi, međunarodne novine prenosile su fotografije petogodišnjeg deteta iz Perua koje se porodilo, izazivajući nevericu i fascinaciju, prenosi Daily Mail.

Hirurzi su obavili carski rez

Godine 1939, u udaljenom peruanskom selu, meštani su počele da veruju da je petogodišnja Lina neka vrsta Device Marije. Njena porodica, koja je živela u ekstremnom siromaštvu, najpre se obratila isceliteljima i šamanima, verujući da je “otečeni stomak” znak da nosi demona.

Kada lokalni tretmani nisu pomogli, otac ju je odveo u bolnicu, gde su doktori najpre posumnjali da ima tumor. Međutim, ubrzo je otkriveno da je Lina, u stvari, bila u sedmom mesecu trudnoće.

Sa svega pet godina, sedam meseci i 21 dan, Lina je 14. maja 1939. godine postala majka. Hirurzi su obavili carski rez i na svet je došao zdravi dečak, težak gotovo 2,7 kilograma, kome su dali ime Džerardo u čast lekara koji je obavio porođaj.

Džerardo je odrastao verujući da je Lina njegova sestra, a istinu je saznao tek kada je napunio 10 godina. Lekarski pregledi su pokazali da je Lina ušla u prerani pubertet, a istovremeno je priznata kao najmlađa potvrđena majka u istoriji.

Tokom života, Lina nije pristajala na intervje, pa ni 2002. godine kada je Rojters zatražio razgovor s njom.

Tokom istrage o trudnoći, policija je otvorila slučaj za seksualno nasilje, jer se verovalo da je bila žrtva silovanja. Njen otac je uhapšen i zadržan nekoliko dana, ali je pušten bez dokaza da je bilo šta skrivio.

Kasnije se sumnjalo na ujaka, jednog brata, kao i na baštovana, koji je nestao nakon što je trudnoća postala poznata.

Radila u klinici kao sekretarica

Iako su se pojavili izveštaji da je možda napadnuta tokom seoskog festivala, slučaj je na kraju zatvoren. Lina nikada nije otkrila ko je otac njenog deteta, niti okolnosti pod kojima je zatrudnela.

Lina je imala ekstremno preuranjenu pubertetnu fazu - lekari su zapisali da je njeno prvo menstrualno krvarenje počelo kada je imala osam meseci. Do svog petog rođendana imala je razvijene grudi i potpuno funkcionalni reproduktivni sistem. Odluka da se obavi carski rez doneta je zbog rizika koji je predstavljala dečja karlica.

Dugogodišnje sumnje da je slučaj lažiran osporeni su dokumentacijom, koja uključuje rendgenske snimke fetalnog skeleta, medicinske beleške, fotografije i kasnije stručne procene.

Lina se, navodno, kasnije preselila u Limu, gde je radila kao sekretarica u istoj klinici u kojoj se porodila. Kasnije se udala i 1972, u 38. godini, rodila drugog sina. Sa mužem je nekoliko godina živela u Meksiku, ali su se vratili u Peru jer je njihov dom srušen 1980-ih, kako bi se napravio prostor za novi autoput.

U Peruu su se naselili u siromašnoj četvrti Lime, poznatoj kao “Mali Čikago”. Do 2000-ih, Lina je živela sa mužem u skromnim uslovima u istom okrugu. Veruje se da je njen drugi sin ostao u Meksiku.

Uprkos naporima, mediji nikada nisu uspostavili kontakt sa Linom, a ona i dalje čuva tajnu. Njena priča ostaje neobjašnjena i verovatno nikada neće biti potpuno razjašnjena.

Autor: S.M.