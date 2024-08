Nestanak aviona na letu MH370 Malaysia Airlinesa pre deset godina s 239 putnika ostaje jedna od najvećih svetskih avionskih misterija.

Boing 777 nestao je na putu od Kuala Lumpura do Pekinga 8. marta 2014. Analiza satelitskih podataka pokazala je da se avion verovatno srušio negde u južnom Indijskom okeanu, u blizini obale zapadne Australije.

Međutim, nakon dve velike potrage nije se ustanovilo ništa značajno.

Ovo su neki od detalja iz potrage za MH370 i nerešene misterije o tome šta se dogodilo:

Šta je poznato?

Poslednji signal iz aviona primljen je oko 40 minuta nakon poletanja iz Kuala Lumpura za Peking.

“Laku noć, Malaysian tri sedam nula”, glasila je poruka kapetana Zaharie Ahmad Shaha nakon što je avion ušao u vijetnamski vazdušni prostor.

Ubrzo nakon toga, transponder je isključen pa se avion nije moglo pratiti.

Vojni radar pokazao je da je avion napustio svoju putanju leta kako bi preleteo nazad iznad severne Malezije i otoka Penanga, a zatim u Andamansko more prema vrhu indonezijskog ostrva Sumatre.

Zatim je skrenuo prema jugu i izgubio se svaki kontakt.

Podvodne pretrage

Malezija, Australija i Kina pokrenule su podvodnu potragu na području od 120.000 kvadratnih kilometara u južnom Indijskom okeanu na osnovu podataka o automatskim vezama između satelita Inmarsat i zrakoplova.

