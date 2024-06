Pilot Stevan Ignjatović, objasnio je za Novo jutro TV PINK, svoje viđenje stvari po pitanju nestalog MH370, čiji nestanak i danas predstavlja pravu misteriju.

Britanski naučnici otkrili su signal koji bi mogao da pomogne u rešavanju misterije leta MH370 „Malezija erlajnza“.

Istraživači iz Kardifa analizirali su podatke sa hidrofona, podvodnih mikrofona, koji su uhvatili signal od šest sekundi snimljen otprilike u vreme kada se veruje da se avion srušio u Indijski okean nakon što je ostao bez goriva.

Ignjatović je rekao da je taj avion u trenutku nestanka spadao u jedan od najsavremenijih aviona tog trenutka. Dodaje da je napravljen po anketi 5000 pilota, kako bi se napravio idealan avion.

Takođe, dodaje, bio je opremnjen najsavremenijim uređajima koji su tog trenutka postojali u avijaciji.

Undersea microphones aka hydrophones recorded a 6-second sound 10 yrs ago. The recording was recently discovered & analysed by Cardiff-based researchers. The wreckage site of MH370 may have finally located near the coast of southwest Australia.https://t.co/eOF1VUWoHo pic.twitter.com/OP33OPrNuD