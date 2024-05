Ignjatović: Pokušaji NATO da Moskvu bace na kolena su uzaludna! Stoltenberg pokušava da zadrži kredibilitet EU i NATO koliko toliko! (VIDEO)

Onog trenutka kada sa teritorije zemlje pripadnice NATO pakta vršite kontrolu neba iznad Ukrajine, to je direktno uključenje tih zemalja u sukob sa Rusijom, rekao je za PINK Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

Ignjatović je, komentarišući Deklaraciju Parlamentarne skupštine NATO-a, u kojoj stoji da je Ukrajini dozvoljeno da gađa Rusiju zapadnim oružjem, rekao je ovo retorika koja ovog trenutka najviše odgovara Stolterbergu, da bi se kredibilitet EU i NATO koliko toliko zadržao.

- Sve do sada je pokazalo da je bilo uzalud i sve njihove želje i pokušaji da Moskvu bace na kolena bila su uzaludna - rekao je Ignjatović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, rekao je da Rusija vodi ilegalni rat u kojem se zaglavila i dodaje da po svim međunarodnim pravima Ukrajina ima pravo da udara po ruskoj teritoriji.

- Pre dva dana je pogođen radar na preko 1500 kilometara razdaljine. Ovo o čemu se sada raspravlja jeste ništa drugo, nego pitanje koliko dugo biti u lažnoj dilemi deeskalacije. Sada je jasno da se Putin neće zaustaviti - rekao je Ignjatović.

Kako kaže, Ukrajina nema razloga da ne gađa i vazduhoplove i pozicije sa kojih se plasiraju rakete.

- Mislim da je vreme da se udari na ruske vojne instalacije koje omogućavaju ove napade. Svi udari po vojnim ciljevima ne samo da su dobrodošli već su i neophodni - rekao je on.

Ističe da je jasno da se Rusija cedi na terenu, međutim, dodaje, raketni napadi, krilate bombe i ostalo što udara po Ukrajini, mora da se zaustavi. Kako kaže, Stolterberg je rekao da će svaka članica EU odlučivati za sebe i da to nije poziv za rat.

Ignjatović je rekao da to što neko prodaje oružje, to je legalno i dodaje da oni imaju na to pravo, ali takođe ističe da onog trenutka kada sa teritorije zemlje pripadnice NATO pakta vršite kontrolu neba iznad Ukrajine, to je direktno uključenje tih zemalja u sukob sa Rusijom.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da se situacija zaoštrava i dodaje da koncenzus postoji za korišćenje NATO naoružanja za korišćenje unutar ruske teritorije.

- Biće vrlo nezgodno zadržavi stabilnost u Evropi, mislim da ovo što se danas dešava sa svetom je apsolutno jedno ozbiljno kockanje - rekao je Miletić.

Autor: