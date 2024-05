Ignjatović: Mnogi zvaničnici ukrajinske vojske svesni su da ne mogu da se suprostave Rusiji! (VIDEO)

Kada su u pitanju priče o tome da Rusija hoće da vrati rakete na Kubu, mogu slobodno da kažem da od toga nema ništa, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

Ignjatović je, komentarišući to što zapadnjaci naoružavaju Ukrajinu, rekao da je to rasterećenje svih mogućih otpada koji postoje, počevši, kako dodaje, od tenkova, raznih sistema, pa do aviona.

Kako kaže, Venecuela je interesantnija od Kube, a sa njom je sklopljen dobar savez, a ona je samo 1.700 kilometara daleko.

Tu dolaze polako i Iranci i Rusi. Ono što mene najviše raduje jeste to što Francuzi bezglavo beže iz Afrike. Uskoro ih dole više neće ni biti, a vladali su i pljačkali ih godinama - rekao je Ignjatović.

Ističe da mnogi zvaničnici ukrajinske vojske, razni komandanti, svesni su svoje nemoći da mogu da se suprostave Rusiji.

Bivši diplomata Branko Branković, rekao je da su odnosi dve velike sile ustanovljeni i zakucani davne 1963. kada je završena kubanska kriza.

Tada je bilo jako gusto, skoro da je moglo da dođe do upotrebe nuklearne sile, međutim, bili su dovoljno inteligentni da se ne ode u preveliki rizik. Svaka velika sila ima svoju nahiju i sveru interesa, a ta svera interesa, kada je u pitanju Amerika, jeste upravo Latinska Amerika - rekao je Branković.

Kako kaže, ne treba se zavaravati, nema od toga ništa da bi neko mogao da nešto instalira na Kubi, niti da bi moglo doći do nuklearnog sukoba. Dodaje da je to davno rešeno i svima jasno da, ukoliko bi došlo do takvog sukoba da bi to bio kraj.

Borba se vodi vezano za Afriku i Aziju, raznorazna borba, koja pre svega podrazumeva ekonomski interes - rekao je Branković.

Vladimir Marinković, predsednik Kongres srpsko-američkog prijateljstva, rekao je da je najveći problem što ni jedna od velikih sila ne pokazuje političku volju da dođe do mirnog rešenja što se tiče Ukrajine.

Mi ne bi trebalo da ulazimo u globalnu politiku, nisam siguran baš u rusku ekspanziju i mogućnost da šire svoj uticaj po celom svetu. Čini mi se da ni rat u Ukrajini još dugo neće stati - rekao je Marinković.

Kako kaže, stigla je informacija da je Bajden odobrio i novu pomoć Ukrajini.

Mi smo pod ogromnim pritiscima i pred velikim izazovima. Treba biti obazriv i ne mešati se mnogo u te teme - rekao je Marinković.

