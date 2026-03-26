DA LI GASITE BOJLER PRE TUŠIRANJA? Električari razrešili večitu dilemu: Evo kada je uređaj 'TEMPIRANA BOMBA', a kada stvarno štedite struju!

Pitanje koje decenijama deli Srbiju – da li bojler treba da radi non-stop ili ga palite samo po potrebi – konačno je dobilo stručni epilog. Dok jedni strahuju od strujnog udara, drugi jure uštedu na računu, a istina je, kao i uvek, negde u sredini.

Stručnjaci sa portala Plumb Nation analizirali su rad ovog najvećeg potrošača u domaćinstvu i otkrili šta je zapravo najpametnije činiti.

Ušteda: Isključivanje donosi 10% manji račun?

Iako mnogi misle da se bojler više troši dok "dogreva" vodu, računica pokazuje da isključivanje ipak ima smisla, ali pod određenim uslovima.

Zašto gasiti: Ako bojler palite samo kada vam treba, možete smanjiti račun za struju za oko 10%. Ovo je posebno važno kod starijih modela koji imaju lošu izolaciju, pa brzo gube toplotu.

Zašto držati upaljenim: Kod novijih, energetski efikasnih bojlera, izolacija je toliko dobra da su gubici minimalni. Stalno gašenje i paljenje kod starih uređaja može čak ubrzati taloženje kamenca ako je voda "tvrda".

Bezbednost pod tušem: Mit ili realna opasnost?

Najveći strah prosečnog korisnika u Srbiji jeste strujni udar tokom tuširanja. Električari su jasni – kod ispravnih instalacija, rizik je zanemarljiv.

"Ako je uzemljenje pravilno izvedeno, osigurač će prekinuti strujno kolo pre nego što nastane bilo kakva opasnost po korisnika. Ključ sigurnosti nije u prekidaču, već u redovnom održavanju i ispravnim instalacijama", ističu stručnjaci.

Međutim, ukoliko sumnjate u ispravnost svog bojlera ili živite u staroj zgradi sa lošim instalacijama, savet je uvek – isključite ga pre ulaska u kadu.

Šta raditi kada putujete?

Ako planirate duže odsustvo, isključivanje je obavezno, ali zimi budite oprezni. Potpuno gašenje na minusu može dovesti do zamrzavanja vode u cevima i njihovog pucanja. Najbolje je ostaviti termostat na minimumu (zaštita od smrzavanja).

Zlatno pravilo: Pre nego što ponovo upalite bojler nakon što ste ga praznili, obavezno pustite toplu vodu na slavini dok ne krene stabilan mlaz – to je znak da je kazan pun i da grejač neće pregoreti.

Autor: D.S.