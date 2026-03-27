ŠOK U LABORATORIJI: Istraživači otvorili konzerve stare 40 godina, a umesto pokvarene ribe pronašli nešto NEVEROVATNO

Obične, zaboravljene, konzerve lososa iz skladišta, stare više od 40 godina, pokazale su se kao pravo naučno blago, prenosi Newsweek.

Istraživači sa Univerziteta Vašington analizirali su njihov sadržaj - četiri vrste ribe ulovljene u periodu između 1979. i 2021, u Aljaskom i Bristolskom zalivu, a rezultati su ih zapanjili.

Promene morskog ekosistema

U 178 konzervi bile su četiri vrste lososa, a unutar mesa dve vrste istraživači su pronašli veći broj parazitskih crva iz grupe nematoda, koji su “stradali” tokom procesa konzerviranja, pa ne bi predstavljali opasnost po ljude i da su konzumirani.

Međutim, njihovim brojanjem naučnici su mogli da procene promene morskog ekosistema na području Aljaske.

Rezultati, objavljeni u časopisu Ecology and Evolution, pokazuju da su crvi očuvani u mesu lososa poticali iz razvijenog ekosistema, pre nego što su završili u konzervi.

“Većina ljudi pretpostavlja da su crvi znak da nešto nije u redu. Međutim, njihov životni ciklus uključuje mnoge delove hranidbenog lanca. Njihovo prisustvo vidim kao signal da riba na vašem tanjiru potiče iz zdravog ekosistema“, kazala je Čelsi Vud, jedna od koautorki studije.

“Nematode imaju složen životni ciklus koji zahteva više različitih domaćina. Porast njihovog broja tokom vremena, kao što smo zabeležili kod analiziranog mesa lososa, ukazuje na to da su uspevali da pronađu sve potrebne domaćine i da se razmnožavaju. To može ukazivati na stabilan ili oporavljajući ekosistem, sa dovoljno odgovarajućih domaćina”, dodala je Natalija Mastik, vodeća autorka studije.

Složen životni ciklus

Parazitski crvi ulaze u hranidbeni lanac kada ih pojedu mali morski beskičmenjaci, poput račića. Njih zatim jedu manje ribe, koje potom postaju plen većih riba, kao što je losos.

Ovi paraziti se razmnožavaju kada dospeju u creva morskih sisara, nakon čega se njihova jaja izlučuju nazad u okean, gde se izlegu i ciklus započinje iznova.

“Ako neki domaćin izostane, recimo morski sisari, nematode ne mogu da završe svoj životni ciklus i njihov broj opada“, objasnila je Čelsi Vud.

Ona je istakla da bi porast temperatura mora ili pozitivni efekti saveznog Zakona o čistoj vodi, mogli dodatno objasniti uočene promene.

Ovo otkriće pokazuje da stare konzerve sa ribom mogu poslužiti kao prava “vremenska mašina” za proučavanje promena u okeanu.

Istovremeno, otkriće parazitskih crva i njihov broj može ukazivati na stabilan ili oporavljajući ekosistem.

Autor: Marija Radić