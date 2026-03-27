Vernici se sutra mole za PRAVU LJUBAV: Sećamo se svetog mučenika Agapija

Srpska pravoslavna crkva 28. marta zajedno sa vernicima proslavlja dan svetog mučenika Agapija i sedmorice hrišćanskih svetitelja koji su zajedno podneli stradanje za veru. Ovi svetitelji predstavljaju primer nepokolebljive vere i hrabrosti, a njihova priča nadahnjuje i današnje vernike.

Sedmorica mladića, koji su još bili nekršteni i nisu pripadali hrišćanstvu, svedočila su mučenja hrišćana – jedni su goreli na ognju, drugi su bili obeseni, a treći prepušteni zverovima. Dirnuti strpljenjem i verom mučenika, mladići su spontano odlučili da prihvate Hrista. Sami su sebi vezali ruke i odveli se pred Urbana, izjavljujući hrabro: „I mi smo hrišćani!“ Sve pretnje i pokušaji da budu odvratili od vere bili su uzaludni.

U njihovom činu vernosti i hrabrosti pridružio se i ugledni građanin grada, Agapije, koji je već ranije stradao za Hrista. Njegov primer dodatno je rasplamsao veru i ljubav ka Gospodu kod mladih mučenika. Svi su, zajedno, podneli smrt mačem 303. godine, postavši simbol nepokolebljive hrišćanske vere.

Običaj i verovanje

Vernici na današnji dan tradicionalno se mole u crkvama Svetom Agapiju za pravu i postojanu ljubav. Smatra se da ljubav prema ljudima, stvarima ili čak prema samome sebi može s vremenom oslabiti, hladneti ili čak pretvoriti u mržnju. Nasuprot tome, ljubav prema Bogu, jednom uspostavljena, retko nestaje i ostaje postojana, osim ako čovek ne promeni sebe duboko iznutra.

Sv. Isak Sirin je ovu razliku slikovito opisao: ljudska ljubav je poput kišnog potoka – prestaje kada prestane kiša. Božanska ljubav, s druge strane, slična je izvoru koji izbija iz zemlje i nikad ne presušuje. Ljubav prema Bogu je večna i nepromenljiva, dok su naše zemaljske ljubavi prolazne i zavise od naših osećanja i okolnosti.

Autor: Marija Radić