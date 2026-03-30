Užas u liftu: Tinejdžerka ušla na 14. spratu, a onda je kabina nekontrolisano jurnula ka prizemlju

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Devojčica stara (15) godina teško je povređena nakon što je propao lift u stambenoj zgradi u Krasnojarsku.

Devojčica je, prema navodima medija, pozvala lift na 14. sprat i ušla u kabinu. Kada je pritisla dugme da krene prema prizemlju, lift je iznenada propao sve do 8. sprata.

Dete je tom prilikom poletelo u kabini i zadobila je teške telesne povrede. Hitna pomoć je odmah pozvana, a dete je hitno prevezeno u bolnicu, gde je i zadržano.

Prema prvim informacijama, nije životno ugrožena.

Incident se dogodio u nedelju, 29. marta u kasnim poslepodnevnim satima.

Nezvanično, devojčica je zadobila teške povrede glave.

Nadležni su odmah pokrenuli krivični postupak protiv nadležnih.

Prema podacima nadzorne agencije, tužilaštvo je 2026. godine dva puta pokrenulo upravne postupke protiv zaposlenih u kompaniji za upravljanje liftovima zbog kršenja pravila održavanja zajedničke imovine. Napominje se da će tužilaštvo proceniti postupke kompanije za upravljanje, investitora i ovlašćenih organa.

pročitajte još

KLOVN KOJI JE UBIO 33 OSOBE! 29 tela u fazi raspadanja pronađeno na njegovom imanju: Serijski ubica pre smrtne kazne imao bizaran zahtev... (FOTO)

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Svet

Marinu (14) vršnjakinja izbola nožem u školi: U kancelariju direktora je uveli krvavu, čistačica zatekla užas

Hronika

Muškarac teže povređen u padu lifta u Beogradu: Scena je bila stravična, vapaji odzvanjali zgradom

Hronika

Požar na Zvezdari kod 'Olimpa': Gori stan na drugom spratu, u toku evakuacija stanara

Hronika

EKSPLOZIJA U PARAĆINU! Detonacija u stambenoj zgradi na trećem spratu, razneta terasa (VIDEO)

Hronika

BILA JE SVA U OPEKOTINAMA! Požar na Banovom brdu: Žena teško povređena, vatrogasci je izvukli iz stana u plamenu

Hronika

UŽAS U NOVOM SADU: Devojčica (11) poginula nakon pada sa prozora, naređena obdukcija