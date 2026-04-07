EVO ŠTA DEVOJKE TREBA DA RADE UOČI VELIKOG ČETVRTKA Stari običaj koji otkriva BUDUĆEG MUŽA

Noć uoči Velikog četvrtka nekada je u srpskoj tradiciji važila za poseban trenutak u kojem su devojke kroz simbolične rituale i snove pokušavale da saznaju ko ih čeka u budućnosti. Iako se danas retko praktikuje, ovaj običaj i dalje izaziva radoznalost i podseća na vreme kada se u znakove i tišinu verovalo više nego u izvesnost.

Veliki četvrtak - dan između vere i tišine

Veliki četvrtak u hrišćanskoj tradiciji obeležava Tajnu večeru, trenutak u kojem se vera ne izgovara samo rečima, već se prenosi kroz činove i simboliku koja traje do danas. To je dan koji nosi težinu, ali i pripremu za ono što dolazi, zbog čega je uvek imao posebno mesto, ne samo u crkvi, već i u narodnim običajima.

Upravo ta kombinacija duhovnog značaja i narodne tradicije stvorila je prostor za rituale koji su se ticali ličnih želja, nade i vere u budućnost.

Običaj koji se šaputao, a ne objašnjavao

U mnogim krajevima Srbije postojalo je verovanje da devojke u noći uoči Velikog četvrtka mogu u snu videti svog budućeg muža, ali samo ako se ritual izvede na tačno određen način.

Pod jastuk su stavljale ogledalo, češalj i peškir, predmete koji su u simbolici predstavljali svakodnevni život, bliskost i pripadnost. Pre nego što bi zaspale, izgovarale su reči koje su više ličile na šapat nego na molitvu, verujući da će upravo ta tišina otvoriti prostor za odgovor.

Nakon toga bi legle, ne očekujući, ali ipak nadajući se da će san doneti lice koje će jednog dana postati deo njihove stvarnosti.

Znakovi koji su se tražili i izvan snova

Verovanje nije bilo vezano samo za snove, već i za znakove u prirodi, koji su se tumačili sa pažnjom i strpljenjem kakvo danas retko imamo.

Devojke su sejale bosiljak i ujutru posmatrale tragove oko njega, verujući da oni nose poruku o tome gde ih čeka brak. Ako bi se pojavili tragovi životinja, govorilo se da će otići iz svog mesta, dok su ljudski tragovi značili da će ostati tamo gde jesu.

U nekim krajevima, treslo se drvo zove i osluškivalo prvo ime koje se čuje, jer se verovalo da to nije slučajno, već odgovor koji dolazi iz sveta koji ne možemo da vidimo, ali možemo da naslutimo.

Zašto su ovakvi običaji opstali toliko dugo

Možda ne zato što su ljudi bili sigurni da su tačni, već zato što su im davali osećaj da postoji red, da postoji smisao i da stvari koje dolaze nisu potpuno nepoznate.

U vremenu bez sigurnosti kakvu danas imamo, ovakvi rituali su bili način da se smiri strah od budućnosti i da se u nju uđe sa nadom, a ne sa neizvesnošću.

I možda je upravo to razlog zašto se o njima i dalje priča.

Između vere, tradicije i današnjice

Danas, kada se svet ubrzao i kada tražimo odgovore na drugim mestima, ovi običaji više nisu deo svakodnevice, ali nisu ni nestali. Ostali su kao deo kulture, kao priče koje se prepričavaju i kao podsetnik da je nekada bilo dovoljno verovati da bi se osećali sigurnije.

Ne zato što su ljudi znali šta će se desiti.

Već zato što su želeli da veruju da će biti dobro.



Autor: Jovana Nerić