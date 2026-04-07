NESTAJANJE SA MREŽA! Zašto ljudi masovno brišu svoje profile ili ćute onlajn: Digitalni svet postaje mesto gde se više posmatra nego što se govori

Tiho bez velike buke i naslova, svet ulazi u novu fazu digitalnog ponašanja - korisnici društvenih mreža sve ređe govore i sve češće nestaju.

Ono što je do juče bilo prostor stalne vidljivosti, danas se pretvara u zonu opreza, samokontrole i postepenog povlačenja. Mreže nisu prazne. Naprotiv – broj korisnika ostaje visok, ali aktivnost opada.

Sve je manje originalnih objava, sve manje ličnih stavova, sve manje spontanosti. Digitalni svet postaje mesto gde se više posmatra nego što se govori.

U pozadini ove promene stoji jedan ključni strah: trajnost.

Svest da ništa što se jednom objavi ne nestaje zaista. Arhive pamte, algoritmi pronalaze, a kontekst se menja. Ono što je nekada bilo bezazleno, danas može postati teret – privatni, profesionalni ili društveni. Zbog toga se javlja novi oblik digitalne discipline.

Korisnici brišu stare objave, zaključavaju profile, smanjuju vidljivost. Neki u potpunosti napuštaju platforme. Drugi ostaju – ali bez glasa. Istovremeno, sam format komunikacije se menja. Klasične objave ustupaju mesto kratkim, prolaznim sadržajima. Video postaje dominantan, ali i on sve češće nosi pečat prolaznosti – sadržaj koji traje trenutak i ne ostavlja dubok trag.

Ovaj zaokret nije samo tehnološki, već i psihološki. Ljudi više ne žele da budu stalno dostupni, stalno izloženi, stalno procenjivani. Vidljivost, koja je nekada bila vrednost, sada postaje rizik. Paralelno s tim, raste interesovanje za alate koji nude kontrolu, a ne ekspoziciju.

Veštačka inteligencija ulazi u svakodnevicu kao tihi sagovornik – prostor komunikacije bez publike, bez arhive koja može biti zloupotrebljena, bez pritiska javnog mišljenja. Tako se gradi novi digitalni model: manje deljenja, više selekcije; manje buke, više privatnosti. Internet ne nestaje – ali se menja njegova suština.

Od javne scene ka unutrašnjem prostoru. U tom procesu, digitalni trag postaje nešto što se više ne gradi – već pažljivo kontroliše, redukuje ili briše.

Autor: Jovana Nerić