Na dnu ovog jezera pronađeno je čitavo naselje: Krije tajne drevnih Maja

Naučnici su potvrdili da se na dnu vulkanskog jezera Atitlan, u visokom planinskom području Gvatemale, nalaze ostaci velikog majanskog naselja.

Helena Barba-Meineke iz meksičkog Nacionalnog instituta za antropologiju i istoriju (INAH) sarađivala je na značajnom projektu s predstavnicima Tz'utujil zajednice, autohtonog majanskog naroda koji nastanjuje ovaj region.

Nivo vode je presudan

Ranije se verovalo da je potopljena lokacija nekada predstavljala mesto za obredno žrtvovanje, dok poslednja istraživanja ukazuju na nešto mnogo više - naseljenu oblast sa trgova, kućama i spomenicima koji su delom očuvani.

Jezero Atitlan se prostire na 137 kvadratnih kilometara unutar vulkanskog bazena, koji je nastao nakon ogromne erupcije.

Budući da nema površinsku izlaznu tačku, padavine, klizišta i zemljotresi mogu “pomeriti” obalu gore ili dole.

Ipak, promene u nivou vode su presudne, jer njeno kretanje može potopiti naselje na jezerskom ostrvu, dok kamenje i zidovi ostaju sačuvani.

"Potopljeni kulturni pejzaž"

Ranije koordinatne oznake pokrivale su 5,7 kvadratnih kilometara, što je previše za kratku misiju u ovom planinskom području. Tokom misije 2022. godine, tim je suzio potragu, usmerivši se na tačku A4.

Osam ronilaca radilo je četiri dana, zabeleživši oko 2.400 minuta pod vodom, pre nego što su naišli na poznate strukture, prenosi Earth.

Ono što su zabeležili izgleda kao naselja sa životnim prostorima - sa platformama, trgovima, stelama i pravougaonim prostorijama koje su bile grupisane. Nalazi su potvrdili da su ljudi koristili ovo mesto dok je bilo iznad nivoa vode.

“Tačka A4 odgovara definiciji 'potopljenog kulturnog pejzaža’”, napisala je Helena Barba-Meineke.

Postoji više drevnih naselja?

Pronađeni artefakti sugerišu da je lokacija bila naseljena u periodu kasnog Preklasičnog perioda, otprilike od 350. godine p.n.e. do 250. godine n.e.

Uz to, analiza zemljišta sugerišu da je lokacija brzo potopljena i da je dugo bila pod vodom, što je pomoglo očuvanju drvenih i drugih krhkih ostataka od erozije.

Istraživači veruju da potopljeno naselje na tački A4 možda nije jedino, jer rekonstrukcija nivoa jezera ukazuje na postojanje drugih ostrva na Atitlanu. Tako se navodi tačka A1 koja bi, takođe, mogla da krije drevne ostatke.

Detalji istraživanja su objavljeni u Journal of Maritime Archaeology.

