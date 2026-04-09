Arheolozi pronašli najveće blago čovečanstva: Iz mora su izvadili jedno od 7 SVETSKIH ČUDA - bilo je izgubljeno 1.600 godina!

U najvećim dubinama voda Sredozemnog mora, grupa stručnjaka za arheologiju pronašla je 22 monumentalna bloka legendarnog Aleksandrijskog svetionika, koji su vekovima bili potopljeni u istočnoj luci Egipta.

Cilj ove misije je skeniranje pronađenih elemenata kako bi se digitalno rekonstruisala milenijumska građevina, koja se smatra jednim od sedam čuda starog sveta.

Među izvađenim elementima nalaze se nadvratnici, dovratnici, pragovi i kamene ploče, čija težina dostiže između 70.000 i 80.000 kilograma po komadu. Ovi delovi činili su monumentalni ulaz svetionika, čija je arhitektura kombinovala egipatske i grčke tehnike.

Iako su potopljene ruševine vidljive još od 1968. godine, sistematski arheološki rad traje već više od 20 godina. Godine 1994. francuski arheolog Žan-Iv Empereur vodio je veliko istraživanje i dokumentovao više od 3.300 objekata, uključujući sfinge, obeliske, stubove i granitne blokove.

Blokovi su izvađeni nakon tri decenije podvodnih istraživanja, započetih od strane Iva Empereura, koji je identifikovao prve tragove potopljenog svetionika. Sada, uz novu tehnologiju, tim je uspeo da izvuče najimpresivnije delove.

Više od 100 ovih arhitektonskih fragmenata digitalno je skenirano na morskom dnu tokom poslednje decenije, a smatralo se da su nestali pre više od 1.600 godina.



Da bi se upotpunila digitalna rekonstrukcija, tim stručnjaka, uključujući istoričare, arheologe, numizmatičare i arhitekte, prikuplja stare opise i prikaze kule.

Svaki od ovih blokova, težine do 80 tona, biće skeniran pomoću detaljne fotogrametrije. Stručnjaci iz Fondacije Dassault Systèmes analiziraće ih digitalno i virtuelno ponovo sastaviti kao delove ogromne arheološke slagalice.

Aleksandrijski svetionik izgrađen je početkom III veka pre nove ere, za vreme vladavine Ptolomeja I Sotera. Projektovao ga je grčki arhitekta Sostrat iz Knida, a uzdizao se na više od 100 metara visine na ostrvu Faros, usmeravajući brodove bezbedno kroz opasne vode oko Aleksandrije.

Nosio je titulu najviše građevine koju je čovek sagradio više od 1600 godina, sve dok ga zemljotres 1303. nije uništio. Preostalo kamenje iskoristio je sultan Al-Ašraf Sajf al-Din Kaitbej za izgradnju tvrđave na istom mestu 1477. godine.

Autor: D.Bošković