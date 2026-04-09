AKTUELNO

Auto/Tech

Kraj buke tokom poziva: WhatsApp uvodi funkciju koju smo svi čekali

Izvor: B92, Foto: Pixabay.com ||

WhatsApp trenutno radi na uvođenju sopstvene funkcije za suzbijanje buke (noise cancellation) unutar aplikacije za glasovne i video pozive. Ova opcija je primećena u najnovijoj beta verziji WhatsApp-a za Android, što znači da je razvoj još uvek u toku.

Ova funkcija automatski filtrira pozadinsku buku kako bi razgovori bili jasniji. Dakle, ako se nalazite u saobraćaju, gužvi ili na vetru, ovo bi trebalo da pomogne sagovornicima da vas bolje čuju.

Kao što se vidi na snimcima ekrana, opciju je moguće po želji uključiti ili isključiti. Prekidač (toggle) se nalazi u meniju tokom poziva, a funkcija će standardno biti automatski aktivirana.

Nova opcija se postepeno uvodi korisnicima beta verzije, a ako sve prođe bez problema, verovatno će postati dostupna svim korisnicima WhatsAppa na Androidu u narednim nedeljama ili mesecima.

Autor: D.Bošković

#WhatsApp

#funkcija

#uvođenje

