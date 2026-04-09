Kraj buke tokom poziva: WhatsApp uvodi funkciju koju smo svi čekali

WhatsApp trenutno radi na uvođenju sopstvene funkcije za suzbijanje buke (noise cancellation) unutar aplikacije za glasovne i video pozive. Ova opcija je primećena u najnovijoj beta verziji WhatsApp-a za Android, što znači da je razvoj još uvek u toku.

Ova funkcija automatski filtrira pozadinsku buku kako bi razgovori bili jasniji. Dakle, ako se nalazite u saobraćaju, gužvi ili na vetru, ovo bi trebalo da pomogne sagovornicima da vas bolje čuju.

https://t.co/CQzaE7BpcS pic.twitter.com/WFomubQhGd — WABetaInfo (@WABetaInfo) 05. април 2026.

Kao što se vidi na snimcima ekrana, opciju je moguće po želji uključiti ili isključiti. Prekidač (toggle) se nalazi u meniju tokom poziva, a funkcija će standardno biti automatski aktivirana.

Nova opcija se postepeno uvodi korisnicima beta verzije, a ako sve prođe bez problema, verovatno će postati dostupna svim korisnicima WhatsAppa na Androidu u narednim nedeljama ili mesecima.

Autor: D.Bošković