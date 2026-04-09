Od večeras, pa sve do Vaskrsa, snovi koje sanjate NISU SLUČAJNI: Evo koje im je značenje

Stručnjaci za tumačenje snova tvrde da datum na kojem sanjate određeni događaj može pojačati njegov značaj.

Posebno su važni snovi koje sanjamo na značajne datume, recimo, za lične jubileje, rođendane, dane kada smo izgubili nekoga dragog, ali i verske praznike.

Snovi koje sanjate na Vaskrs, prema tumačenju stručnjaka, često ukazuju na novi početak i obnavljanje nečega u vašem životu – bilo da je reč o ljubavnoj vezi, prijateljstvu ili poslovnom poduhvatu.

“San na Uskrs može da pokaže da su vaši problemi završeni i da je vreme da hodate uzdignute glave,” kažu tumači snova, prenosi "Krstarica".

Ipak, upozoravaju da negativni snovi, poput onih o bolesti, mogu biti znak da vas uskoro očekuje neki izazov ili problem.

Stručnjaci poručuju da je važno obratiti pažnju na osećanja iz sna, jer ona često otkrivaju unutrašnje stanje i puteve kojima možete da se oslobodite stresa ili prebrodite prepreke.

Lifestyle

TOLERANCIJA SE NE UČI U ŠKOLI – POČINJE OD MALIH NOGU: Evo od koje godine dete zaista razume različitost

Auto/Tech

3 aplikacije koje vas špijuniraju: Najčešće ih koristite, a nisu društvene mreže

Dom, Lepota i Moda

Greška koju skoro svi prave nakon tuširanja: Dermatolozi upozoravaju da ovako nesvesno oštećujemo kožu

Lifestyle

Nikada se ne bi setili: Sve fleke od deterdženta sa odeće skida 1 sredstvo koje svi imamo u kući

Lifestyle

Ukoliko vodite ljubav ujutru, vaše zdravlje imaće brojne benefite - evo i koje

Dom, Lepota i Moda

Ovoga bi se malo ko setio: Svaku fleku s odeće skida jedno jeftino sredstvo koje svi imamo u kući