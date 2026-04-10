Ovde mnogi greše! Prvo ofarbano jaje nije čuvarkuća - Evo šta je prava istina

U nekim delovima naše zemlje prvo ofarbano jaje - čuvarkuća, verovali ili ne, ne zove se tako već peraška.

Pripreme za Vaskrs razlikuju se od običaja do običaja, a jedan od najčešćih običaja jeste izdvajanje prvog obojenog jajeta, koje po starom verovanju čuva kuću do sledećeg Vaskrsa.

To jaje široko je poznato pod nazivom "čuvarkuća", ali postoji još jedan naziv - peraška.

Peraška je prvobitno bio lokalni naziv za vaskršnje obojeno jaje, dok sada taj izraz koristi ceo jug Srbije i veći deo istoka. Potiče od naziva perás, što znači šaren, našaran, šaranje krupnim šarama.

Na jugu Srbije, počevši od pirotskog okruga, farbana jaja (koja su zajedničko obeležje ovog praznika u svim krajevima) svi nazivaju peraške. Pa tako u nekim mestima, među kojima je i Babušnica postoje manifestacije zvane "peraškijada".

Neki taj naziv upotrebljavaju za sva ofarbana vaskršnja jaja, dok neki tako nazivaju samo "čuvarkuću".

Autor: Marija Radić