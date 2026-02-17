Danas prvo POMRAČENJE SUNCA u ovoj godini: Biće vidljivo u nekim delovima sveta, evo i kojim! NASA izdala upozorenje

Prvo pomračenje Sunca u ovoj godini biće vidljivo danas u nekim delovima sveta.

Pomračenje će biti vidljivo samo za oko dva odsto svetske populacije, uglavnom na Antarktiku, delovima Afrike i Južne Amerike, saopštili su astronomi, prenosi CNN.

Takozvano "prstenasto" pomračenje Sunca dešava se kada Mesec prođe između Zemlje i Sunca, ali je previše udaljen u svojoj orbiti da bi u potpunosti zasenio Sunce, što stvara karakterističan "vatreni prsten" oko tamne siluete Meseca.

Izvori navode da će do 96 odsto Sunca biti pokriveno Mesecom tokom potpunog pomračenja.

Ovaj fenomen će najbolje biti vidljiv na stanici Konkordija na Antarktiku i trajaće oko dva sata.

Zbog uske putanje pomračenja, posmatrači će morati da koriste tehnologiju ili uživo prenose kako bi videli ovaj retki fenomen, dok će delimično pomračenje biti vidljivo u Južnoj Africi, Argentini, Čileu, Madagaskaru, Mauricijusu i drugim delovima južne Afrike.

Prognozira se da će oko 176 miliona ljudi videti pomračenje.

NASA upozorava na važnost bezbednog gledanja u pomračenje, uz obaveznu upotrebu sertifikovanih naočara za pomračenje, jer direktno gledanje u Sunce bez zaštite može ozbiljno da ošteti oči.

Tokom potpunog pomračenja Sunca, u tački maksimalnog totaliteta - kada Mesec u potpunosti prekrije Sunce, naočare za pomračenje mogu privremeno da se uklone, ističu stručnjaci.

Prstenasto pomračenje Sunca pratiće manje od mesec dana kasnije pomračenje Meseca, koje će se dogoditi 2. ili 3. marta.

Pomračenje Meseca i pomračenje Sunca često se dešavaju u razmaku od nekoliko nedelja, i to je povezano sa mehanikom sistema Sunce-Zemlja-Mesec koja uzrokuje pomračenje.

Pomračenje Meseca će biti vidljivo iz Severne i Južne Amerike, delova Azije, Australije i Novog Zelanda.

Autor: Marija Radić