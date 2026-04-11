Ne idite na spavanje pre ponoći: Narodno verovanje za Vaskrs otkriva šta da stavite u vodu za umivanje

Velika subota nosi posebnu tišinu i pripremu za najveći hrišćanski praznik - Vaskrs. Posle dana provedenog u miru, molitvi i završnim pripremama, u večernjim satima u mnogim domovima čuva se jedan lep narodni običaj koji se prenosi s kolena na koleno.

Naime, veruje se da uveče, pred sam Vaskrs, u lavor sa čistom vodom treba ubaciti grančicu drena. Dren je biljka koja simbolizuje zdravlje, snagu i dugovečnost, pa se smatra da voda u kojoj je prenoćio ima posebnu moć. Neki u vodu dodaju i crveno jaje, kao simbol života i obnove.

Ujutru, na dan Vaskrsa, ukućani se umivaju tom vodom. Po narodnom verovanju, to donosi zdravlje, svežinu i lepotu tokom cele godine, kao i zaštitu od bolesti. Posebno se vodi računa da se najmlađi prvi umiju, kako bi bili jaki i napredni.

Ovaj jednostavan, ali simboličan običaj unosi dodatnu toplinu u praznično jutro i podseća na važnost očuvanja tradicije i porodičnih vrednosti.

Takođe, ne bi trebalo ići na spavanje pre ponoći. Ukoliko bi se otišlo na spavanje pre ponoći, to bi značilo da će do narednog Uskrsa osoba da bude pospana i nesklona poslu. Po ustajanju, valja otići na jutarnju liturgiju.

Uskrs se slavi tri dana, pravoslavni hrišćani se pozdravljaju sa: "Hristos voskrese", a odgovaraju "Vaistinu voskrese". Tako se pozdravlja do Spasovdana, četrdesetog dana od Vaskrsa.

