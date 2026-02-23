POČEO NAJDUŽI I NAJSTROŽI POST: Sveštenik Borislav Petrić upozorava da suzdržavanje od hrane nema smisla bez duhovnog mira

Danas je počeo Vaskršnji ili Veliki post, najduži i najstroži post u godini koji traje 48 dana, odnosno čitavih sedam nedelja, i predstavlja pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs.

Iako je prva asocijacija na post uglavnom uzdržavanje od mrsne hrane, suština ovog perioda je zapravo duhovno preispitivanje, poručio je otac Borislav Petrić za Pink.

Otac Borislav Petrić istakao je da vernici često prave grešku stavljajući fokus isključivo na jelovnik. Ljudi se svake godine iznova hvataju za pitanje šta smeju, a šta ne smeju da jedu, stvarajući sebi bespotreban problem.

- Ta prva misao je važna, ali samo ako dovede do drugih misli. Posebna hrana bilo koje vrste je blagoslov, ali mnogo važniji blagoslov je da čovek negde prepozna značaj Vaskrsa i da pokuša svoj život u ovih sedam nedelja da usmeri ka Bogu - naglasio je otac Petrić. Pravi smisao posta, prema njegovim rečima, ispunjava se tek kada vernik dođe u hram na liturgiju i bogosluženje, kada se ispovedi i pričesti, te kada nađe mir sa sobom i drugima kroz činjenje dobrih dela i praštanje.

Telesni post jeste značajan i preduslov je za spasenje, ali on obavezno mora imati svoj duhovni nastavak, koji se nažalost često zaboravlja.

U današnjem vremenu, koje je ispunjeno grčem, gužvom, borbom za egzistenciju i nemirom, post vernicima nudi preko potrebno utočište. Otac Petrić primećuje da smo svakodnevno uvučeni u razna ogovaranja, spletke, zavist, zlobu i zlopamćenje. Kroz post ne možemo samo "iskulirati" probleme, već dobijamo snagu da se sa njima uhvatimo u koštac.

- Mi to moramo da nekako uđemo u dobru borbu sa tim. Mi možemo samo kroz post da dobijemo snagu da te stvari pretrpimo i u tom trpljenju da se spasavamo. Ali prosto to što mi postimo ne znači da nećemo imati brige kao i onaj ko ne posti... Dakle, post nam pomaže. On je sredstvo, a nije sam po sebi cilj - jasan je bio sveštenik.