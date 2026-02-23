Počeo je najduži i najznačajniji post u pravoslavlju - šta je suština ovog posta?

Veliki ili Vaskršnji post, najduži i najznačajniji post u pravoslavlju, počeo je danas i traje do praznika Vaskrsa, koji se ove godine obeležava 12. aprila.

Ovaj post predstavlja vreme duhovnog očišćenja, pokajanja i pripreme za najveći hrišćanski praznik - Vaskrsenje Hristovo.

Prema rečima sveštenika, glavna tema posta nije šta ne smemo, i šta ne možemo, nego šta hoćemo i šta možemo.

"Možemo da oprostimo, da se ne kockamo, ne opijamo, možemo čak i da volimo one koji nas ne vole. Suština posta je da otkrijemo u sebi šta sve možemo. Hristos među nama", rekao je on.

Koliko traje Vaskršnji post?

Vaskršnji post traje sedam nedelja, odnosno ukupno 48 dana. Sastoji se od Svete Četrdesetnice i Strasne (Stradalne) sedmice. Prvi dan posta naziva se Čisti ponedeljak, a prva nedelja je Čista nedelja, tokom koje se posti najstrože.

Sedam nedelja posta su: čista, pačista, krstopoklona, sredoposna, gluva, cvetna i strasna (stradalna).

Strasna sedmica posvećena je sećanju na Hristove muke, stradanje i put ka vaskrsenju.

Kako se određuje datum Vaskrsa?

Datum Vaskrsa ne zavisi od građanskog kalendara, već se određuje prema prirodnim menama Meseca. Praznik se slavi u prvu nedelju posle punog Meseca, nakon prolećne ravnodnevnice, po ugledu na dan kada je, prema predanju, Hristos vaskrsao.

Šta je suština posta?

Post nije samo uzdržavanje od hrane. Njegova suština je u molitvi, praštanju, pokajanju i duhovnoj pripremi za pričest. To je vreme kada vernici treba da rade na sebi, da se uzdržavaju od loših misli i dela i da pokažu ljubav prema bližnjima.

Veliki post je ustanovljen po uzoru na Hrista, koji je posle krštenja na Jordanu postio četrdeset dana u pustinji.

Pravila ishrane tokom posta

Tokom posta vernici se uzdržavaju od mrsne hrane - mesa, jaja, mleka i mlečnih proizvoda. Vino i ulje dozvoljeni su subotom i nedeljom, kao i na praznik Svetih četrdesetorice mučenika. Riba je dozvoljena samo na Blagovesti i Cveti. Ostalim danima posti se na vodi. Prvih i poslednjih dana posta post je posebno strog. Na Veliki petak, ko može, uzdržava se od hrane i pića do iznošenja plaštanice.

Velika subota je jedina subota u godini kada se posti strogo na vodi. Sveštenici mogu ublažiti pravila posta vernicima koji zbog zdravlja, godina ili prirode posla ne mogu da poste po punom pravilu.Vaskršnji post nije kazna niti gladovanje - on je prilika da se kroz tišinu, molitvu i dobra dela vernici pripreme za radost Vaskrsa, praznika koji je temelj hrišćanske vere.

Autor: Jovana Nerić