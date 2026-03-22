Sutra počinje 5. nedelja vaskršnjeg posta! Ovo su običaji koje bi trebalo da ispoštujete, crkva ima jedno važno pravilo

Vaskršnji post traje do Vaskrsa koji ove godine pada 12. aprila

Peta iliti gluva nedelja vaskršnjeg posta počinje u ponedeljak 23. februara. Ime je dobila po tome što je prošlo puno vremena u postu i dolazi vreme ćutanja, pokajanja odnosno gluvo vreme. U Gluvu nedelju crkva zabranjuje sva veselja, svirke, pesmu i zabave.

Naime, peta nedelja u Vaskršnjem postu, posvećena je prepodobnoj Mariji Egipćanki, velikoj grešnici, ali i pokajnici. Od mladosti živeći razvratno, krenula je u Jerusalim, gde je doživela preokret, kada joj je nepoznata sila zatvorila ulaz u hram. Pomolivši se pred ikonom Majke Božje, odlučila je da promeni život. Prešla je Jordan i ceo vek provela u pustinji, gorko se kajući za grehe svoje mladosti. Tu ju je našao starac Zosima, koji ju je i pričestio i saslušao sve njene podvige.

Sledeće godine ona se upokojila. Njeni podvizi pominju se u prva četiri velikoposna dana u Velikom kanonu Andreja Kritskog, kao i na prvom bdeniju u minulu sredu, kad se čitalo po hramovima i celokupno njeno žitije, koje pruža divnu pouku.

Običaj nalaže i da se tokom ove nedelje ne odlazi na put, ne rade se veliki poslovi, ne tera stoka na pašu, ne ide se ni u mobu.

Podsetimo, poslednju nedelju pred Vaskrs, vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju.

