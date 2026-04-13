Sutra je Vodeni utorak: Ako uradite OVO, pratiće vas sreća cele godine, a jedna stvar je strogo zabranjena

Izvor: Ona.rs

Vernici Srpske pravoslavne crkve sutra slave treći dan Uskrsa koji je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom. Na treći dan najvećeg hrišćanskog praznika u našem narodu postoje mnogi običaji koje valja ispoštovati te ne treba zanemariti verovanja.


Običaji na treći dan Uskrsa - Vodeni utorak

Pravoslavni vernici veruju da na ovaj dan, Vodeni utorak, koji se neretko naziva i vodenim, nikako ne valja prati, šiti, krpiti niti išta ukrašavati na muškoj odeći, kao ni peglati niti čisititi po kući. Izbegavajte kućne poslove.

Ono što je najbitnije istaći, jeste da na ovaj dan obavezno treba započeti nešto novo, jer je verovanje da će uspeti, ma šta to bilo. Imaćete uspeha u bilo kom poslu ili hobiju ukoliko ga ranije niste radili. Zato su naši preci često birali ovaj dan da započnu nešto novo na imanju ili u polju, kako bi ih pratila sreća i imali napredak.

Iako je utorak mnogima radni dan, verovanje je da se dan provede sa porodicom, da se svi okupe i obeleže ovaj praznik kako dolikuje. Smatra se da se ovaj treći dan Uskrsa namenjuje rodbini i dragim prijateljima kako bi se praznična radost umnožila.

Sedmica posle Vaskrsa, u kojoj se trenutno nalazimo, nazivaju i Vodena i traje do Tomine nedelje.

