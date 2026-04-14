REŠENA MISTERIJA NA DNU OKEANA Savršeno popločan 'put od žute cigle' šokirao naučnike, a onda su shvatili...

U okviru ekspedicije koja je istraživala duboke morske grebene, severno od Havajskih ostrva, istraživači su otkrili zapanjujući prizor.

Tokom misije, 2022. godine, posada broda Nautilus naišla je na dubini od 1.000 metara nešto što liči na drevno isušeno korito i “put od žutih cigala”.

Reakcije zbunjenih istraživača

Snimak koji je objavljen na platformi YouTube prikazuje trenutak kada je podvodno vozilo naišlo na neobičnu formaciju, prenosi Science Alert.

To se dogodilo u blizini grebena Liliʻuokalani, a prizor je podsetio na “put od žutih cigala”, poznatog iz bajke “Čarobnjak iz Oza”.

Na snimku se čuju reakcije istraživača, koji uzbuđeno komentarišu: “To je put do Atlantide” i “Žuti put od kamena“. U njihovim glasovima oseća se uzbuđenje, ali i čuđenje zbog nesvakidašnjeg prizora.

Ubrzo, međutim, bilo je jasno da nisu pronašli “čudesni put”, već razlomljeni tok hijaloklastitne stene (vulkanske stene nastale u snažnih erupcija).

Jedinstvene pukotine od 90°

Na snimcima se primećuje da je kamen imao jedinstvene pukotine od 90 stepeni, koje izazivaju naprezanja usled naglih promena temperature.

Formacija nadomak grebena Liliʻuokalani nije vodila do nekog “magičnog sveta”, ali je označila važan trenutak u razumevanju dubokih okeanskih ekosistema.

Istraživači su poručili da ovakva morska područja pomažu u razumevanju dinamike života u ekstremnim uslovima.

Autor: D.Bošković