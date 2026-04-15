Prsluk za spasavanje preživelih sa Titanika ide na aukciju: Zavrteće vam se u glavi kad vidite na koliko je procenjen (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Unsplash.com

Prsluk za spasavanje koji je nosila putnica prve klase Lora Mejbl Frankateli tokom nesreće u kojoj je potonuo Titanik 1912. godine biće ponuđen na aukciji u Britaniji, sa procenjenom vrednošću do 400.000 evra.

Prsluk je Frankateli stavila pre nego što je ušla u čamac za spasavanje broj jedan, nakon što je brod udario u ledeni breg u noći 14. aprila 1912. godine, preneo je britanski "Telegraf".

Kasnije ga je potpisala zajedno sa još sedam preživelih iz tog čamca.

Frankateli je preminula 1967. godine, a prsluk je ostao u njenoj porodici sve dok ga pre oko 20 godina nije kupio britanski privatni kolekcionar.

Reč je o jednom od retkih sačuvanih prsluka za spasavanje sa Titanika i jedinom koji je do sada ponuđen na prodaju na aukciji.

Krem prsluk, koji je proizvela kompanija "Fosbery & Co", sastoji se od 12 platnenih džepova ispunjenih plutom, sa naslonima za ramena i bočnim kaiševima.

Frankateli, tada 22-godišnja sekretarica iz Lambeta u južnom Londonu, ukrcala se na Titanik u Šerburu i putovala u kabini E-36.

Radila je za modnu dizajnerku Lusi Daf-Gordon, koja je putovala sa suprugom, baronetom Kosmom Daf-Gordonom.

Ona se kasnije prisećala da joj je jedan čovek stavio prsluk za spasavanje i rekao da je reč samo o meri predostrožnosti.

Kada su stigli na gornju palubu, videla je da je more bliže brodu nego ranije i shvatila da Titanik tone.

Frankateli i bračni par Daf-Gordon na kraju su ušli u čamac za spasavanje broj jedan, koji je mogao da primi 40 ljudi, ali je spušten sa samo 12 putnika i članova posade.

Preživeli su kasnije spaseni kada ih je pokupio parobrod "RMS Karpatija", koji je stigao oko dva sata nakon što je Titanik potonuo i ukupno spasao 712 ljudi.

Posle nesreće, Frankateli se vratila u Britaniju, a 1913. godine se udala za švajcarskog hotelskog menadžera Maksimilijana Heringa.

Par se 1916. preselio u Njujork, gde su vodili hotele i restoran.

Nakon muževljeve smrti 1951. godine, ona se 1954. vratila u Britaniju.

Aukcionar Endru Oldridž rekao je da je reč o "izuzetno dirljivom i kultnom predmetu", jer je većina preostalih prsluka sa Titanika u muzejima i nikada neće biti prodata.

Prsluk je ranije bio izložen u Muzeju Titanika u Pidžon Fordžu u Tenesiju, kao i u muzeju "Titanik Belfast".

Aukcija je zakazana za 18. april.

17. april je prilika za novi početak: Ovim horoskopskim znakovima mlad mesec u Ovnu privlači samo najbolje u život

Autor: Marija Radić

