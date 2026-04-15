Prsluk za spasavanje preživelih sa Titanika ide na aukciju: Zavrteće vam se u glavi kad vidite na koliko je procenjen (FOTO)

Prsluk za spasavanje koji je nosila putnica prve klase Lora Mejbl Frankateli tokom nesreće u kojoj je potonuo Titanik 1912. godine biće ponuđen na aukciji u Britaniji, sa procenjenom vrednošću do 400.000 evra.
Prsluk je Frankateli stavila pre nego što je ušla u čamac za spasavanje broj jedan, nakon što je brod udario u ledeni breg u noći 14. aprila 1912. godine, preneo je britanski "Telegraf".
Kasnije ga je potpisala zajedno sa još sedam preživelih iz tog čamca.
Frankateli je preminula 1967. godine, a prsluk je ostao u njenoj porodici sve dok ga pre oko 20 godina nije kupio britanski privatni kolekcionar.
Reč je o jednom od retkih sačuvanih prsluka za spasavanje sa Titanika i jedinom koji je do sada ponuđen na prodaju na aukciji.
Krem prsluk, koji je proizvela kompanija "Fosbery & Co", sastoji se od 12 platnenih džepova ispunjenih plutom, sa naslonima za ramena i bočnim kaiševima.
Frankateli, tada 22-godišnja sekretarica iz Lambeta u južnom Londonu, ukrcala se na Titanik u Šerburu i putovala u kabini E-36.
Radila je za modnu dizajnerku Lusi Daf-Gordon, koja je putovala sa suprugom, baronetom Kosmom Daf-Gordonom.
Ona se kasnije prisećala da joj je jedan čovek stavio prsluk za spasavanje i rekao da je reč samo o meri predostrožnosti.
Kada su stigli na gornju palubu, videla je da je more bliže brodu nego ranije i shvatila da Titanik tone.
Frankateli i bračni par Daf-Gordon na kraju su ušli u čamac za spasavanje broj jedan, koji je mogao da primi 40 ljudi, ali je spušten sa samo 12 putnika i članova posade.
Preživeli su kasnije spaseni kada ih je pokupio parobrod "RMS Karpatija", koji je stigao oko dva sata nakon što je Titanik potonuo i ukupno spasao 712 ljudi.
Posle nesreće, Frankateli se vratila u Britaniju, a 1913. godine se udala za švajcarskog hotelskog menadžera Maksimilijana Heringa.
Par se 1916. preselio u Njujork, gde su vodili hotele i restoran.
Nakon muževljeve smrti 1951. godine, ona se 1954. vratila u Britaniju.
Aukcionar Endru Oldridž rekao je da je reč o "izuzetno dirljivom i kultnom predmetu", jer je većina preostalih prsluka sa Titanika u muzejima i nikada neće biti prodata.
Prsluk je ranije bio izložen u Muzeju Titanika u Pidžon Fordžu u Tenesiju, kao i u muzeju "Titanik Belfast".
Aukcija je zakazana za 18. april.
Autor: Marija Radić