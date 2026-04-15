Prsluk za spasavanje preživelih sa Titanika ide na aukciju: Zavrteće vam se u glavi kad vidite na koliko je procenjen (FOTO)

Prsluk za spasavanje koji je nosila putnica prve klase Lora Mejbl Frankateli tokom nesreće u kojoj je potonuo Titanik 1912. godine biće ponuđen na aukciji u Britaniji, sa procenjenom vrednošću do 400.000 evra.

Prsluk je Frankateli stavila pre nego što je ušla u čamac za spasavanje broj jedan, nakon što je brod udario u ledeni breg u noći 14. aprila 1912. godine, preneo je britanski "Telegraf".

Kasnije ga je potpisala zajedno sa još sedam preživelih iz tog čamca.

Frankateli je preminula 1967. godine, a prsluk je ostao u njenoj porodici sve dok ga pre oko 20 godina nije kupio britanski privatni kolekcionar.

Reč je o jednom od retkih sačuvanih prsluka za spasavanje sa Titanika i jedinom koji je do sada ponuđen na prodaju na aukciji.

Only one life preserver from the Titanic has ever been sold at auction.



And it is coming under the hammer again. Worn by Laura Mabel Francatelli, the life jacket goes up for auction at Henry Aldridge & Son in April.



It is currently on display at the Titanic Belfast.

Krem prsluk, koji je proizvela kompanija "Fosbery & Co", sastoji se od 12 platnenih džepova ispunjenih plutom, sa naslonima za ramena i bočnim kaiševima.

Frankateli, tada 22-godišnja sekretarica iz Lambeta u južnom Londonu, ukrcala se na Titanik u Šerburu i putovala u kabini E-36.

Radila je za modnu dizajnerku Lusi Daf-Gordon, koja je putovala sa suprugom, baronetom Kosmom Daf-Gordonom.

Ona se kasnije prisećala da joj je jedan čovek stavio prsluk za spasavanje i rekao da je reč samo o meri predostrožnosti.

Kada su stigli na gornju palubu, videla je da je more bliže brodu nego ranije i shvatila da Titanik tone.

RARE ARTIFACT: Titanic survivor's life jacket, signed by 8 lifeboat companions, heads to auction with a $475K estimate. https://t.co/ZZY2QuUHdx — Fox News Lifestyle (@FoxNewsLife) 14. април 2026.

Frankateli i bračni par Daf-Gordon na kraju su ušli u čamac za spasavanje broj jedan, koji je mogao da primi 40 ljudi, ali je spušten sa samo 12 putnika i članova posade.

Preživeli su kasnije spaseni kada ih je pokupio parobrod "RMS Karpatija", koji je stigao oko dva sata nakon što je Titanik potonuo i ukupno spasao 712 ljudi.

Posle nesreće, Frankateli se vratila u Britaniju, a 1913. godine se udala za švajcarskog hotelskog menadžera Maksimilijana Heringa.

Par se 1916. preselio u Njujork, gde su vodili hotele i restoran.

Nakon muževljeve smrti 1951. godine, ona se 1954. vratila u Britaniju.

Aukcionar Endru Oldridž rekao je da je reč o "izuzetno dirljivom i kultnom predmetu", jer je većina preostalih prsluka sa Titanika u muzejima i nikada neće biti prodata.

Prsluk je ranije bio izložen u Muzeju Titanika u Pidžon Fordžu u Tenesiju, kao i u muzeju "Titanik Belfast".

Aukcija je zakazana za 18. april.

Autor: Marija Radić