Nemam opravdanje, ovo je katastrofa: Filip pao u nikad veći očaj, sebi ne može da oprosti flert sa Aneli! (VIDEO)

Potonuo kao Titanik!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Da li te nije blam da padneš u utorak, a Filip celu noć ljubio tvoju drugaricu Aneli? - glasilo je pitanje.

- Pa jeste me blam, naravno. Propala bih sad u zemlju, ali ja to nisam znala. Ja da sam znala drugačije bih postupila jer nisam više klinka da radim takve stvari - rekla je Maja.

- Ti lupetaš gluposti, pričaš istu priču kao prošli put - dodao je Janjuš.

- Janjuše, to nije tvoj problem i ti i ja smo završili. Razumem da bude ljut na Filipa zbog Aneli, ali ja sam sa njim završila pre šest godina. Mene nije blam mog i Filipovog odnosa i očigledno je da postoji nešto čim se to ponavlja. Ne bih to sebi dozvolila da sam znala. Ja sam ovo zamerila Aneli, ali mi ne pada na pamet ovde da je ponižavam i da se svađam. Više neće moći da bude isto. Ja volim da čujem istinu i pitanja nikad ne stižu za džaba. Ja stojim iza toga i ovde ne cvilim. Ne vidim grešku jer nam je takva relacija - govorila je Maja.

- Nemam ništa pametno da kažem. Sve što kažu najgore jesam, ispao sam p*čketina - rekao je Filip.

- Ja sam video sinoć da je Filip tek posle četiri išao sa Aneli, ali je tu bila ona inicijator. Ne znam da li je prkosila Asminu, Maji... Uvek ona njemu prilaze osim što je sinoć hteo da ide sa Majom. Njemu je Aneli sinoć prilazila. Filip se sad oseća loše, a druga strana se smeje. On nije ispao p*čka. Ne radi alkohol svakog isto, ja poznajem Filipa - pričao je Luka.

- Filip se oseća loše, ali njega boli k*rac jer on njih ne doživljava kao drugare - rekla je Matora.

- Filip je meni s razlogom zamerio Anitu, a ja sam imao vezu, voleo sam, želeo decu, išao protiv porodice i verovatno je drugačije kad ja to vidim. Ja sam u drugom odnosu i nezahvalno je da ja komentarišem. Ne mogu da ga kritikujem za zezanje iz kazina - govorio je Luka.

- Nema opravdanje za ovo, iako se ja ne sećam. Ja sam jednom napravio takvo sr*nje i nikad više ni pre, a ni posle toga. Ovo je iskreno katastrofa - rekao je Filip.

Autor: A. Nikolić