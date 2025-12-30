Slomila se u paramparčad: Udruženje Luke i Alibabe totalno demoliralo Aneli, ne može da dođe sebi od bola! (VIDEO)

Zaplakala kao nikad!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o sukobu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Kačavenda da li je ti je čudno što Janjuš ovoliko brani Aneli? - upitao je Milan.

- Nije jer je presmešno šta Luka priča i radi, realno je brani. On ne zna da sastavi dve rečenice, a da možeš da uhvatiš poentu. Setimo se šta je govorio, navodno da je čekala da on nešto uradi da bi tražila veći novac. Poenta je da je on nju branio samo zarad rijalitija, sve laže. Sad kaže da mu je Aneli rekla da muva Maju, ali da ne preteruje. Ovaj čovek sve živo laže, to je strašno. On je slao poruke i pričao o Aneli, Comari i Ivanu. Kad mu više nije odgovaralo, onda je okrenuo ploču - rekla je Kačavenda.

- Oboje su neiskreni - rekao je Janjuš.

- Tako je, samo me gazite pošto sam najgori - rekao je Luka.

- Ti si sve ispričao u porukama, prvi moj ''Narod pita'' ćete dobiti poruke - rekla je Kačavenda.

- Asmine kad je Luka pričao istinu? - upitao je Milan.

- Ne znam da li mi je veća sramota ono što sam ja pričao ili ovo što sad slušam. Njen brat će uvek stati u njenu zaštitu, a Luka ne treba da se petlja u to. Njen brat ima u društvu celo Sarajevo i imala je par njegovih momaka. Blam me je što slušam ovo i što shvatam kakva je ovo lakrdija od veze bila - rekao je Alibaba.

- Ja sam siguran da je ona sve za ovog čoveka (Asmina) slagala. Žena je toliki lažov da je strašno - rekao je Luka.

- Braća po suzama, nek priča Asmin da sam bila sa trojicom bratovih drugova. Ja sam sa Ristom bila i upoznala ga preko drugara i to što moj brat poznaje njega, to je druga stvar. Neka me pljuju, znala sam da će biti ovako i da će se družiti - rekla je Aneli.

- Ona je sad samo potvrdila moje reči, ali Luka je meni rekao da sam nikakav muškarac i pljuvao me. Nisam mnogo pričao, pokazao sam delima. Luka je možda i gori sada od mene, svaki muškarac treba da zna da ako je ona to uradila meni, što ne bi i njemu uradila? Mene je sramota što ovo slušam, ne želim da budem u ovoj priča - upitao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić